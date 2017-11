Segun ley mester actua pero ta depende kico a pasa den e proyecto

Pa parlamentario Sra. Mervin Wyatt- Ras, kisas politica kier bisa cu Minister di Salud no a traha of comunica cu parlamento pa loke ta proyecto di hospital pa cual esaki ta cosnan cu ta pasa pero no mester bay investiga paso esaki ta un proyecto cu no por para.

Ta asina cu , segun ley mester actua. Eigenlijk loke ta henter e discusion ta cu e minister, segun e fraccionnan di coalicion den oposicion, no a actua segun ley. Pero ora cu tin cambio den cualke cos cu bo ta bezig cun’e y a pasa e machtiging na gobierno, e minister den e caso aki, pa e por cera un huurovereenkomst cu SOGA y e tempo ey a fiha un suma di 24 miyon florin pa aña na huur.

Ora cu a bin cambio den esaki, e minister mester bin parlamento, segun e ley 2 inciso 3 di e ley cu parlamento a pasa. Asina tambe minister a pasa tur e informacion pa parlamento. Manera cu parlamento a haya splicacion y tambe den documentonan cu nan por a tuma nota ta, cu a bin cambio di scope. Ora cu nan tabata bezig cu e proyecto, dado momento, lo mester a amplia e cambernan di hospital y tambe e ICU, cu tambe mester wordo upgraded, como tambe e laboratorio y otro puntonan mas cu mester wordo construi, den e ampliacion. E ora minister a duna e informacion y ora esaki sosode, e huur di e edificio lo subi cu 500 mil mas o menos, pa luna. Eynan henter e discusion ta, cu locual Sra. drs. Wyatt Ras no ta compronde, cu e proyecto aki ta cu a haya varios presentacion den parlamento. Por bisa, cu tabata tin preguntanan pero tambe discusion encuanto criterianan cu a scoge e compania, e forma di bidding, etc. Pero eseynan minister a bin y a contestanan. E proyecto ta den su fase mas avansa.

Mas aleu, Sra. drs. Mervin Wyatt- Ras a sigui bisa cu parce cu nan a lanta for di soño, di un winterslaap y tur e preguntanan ey ta bin bek atrobe. Ta mescos cu nan ta cuminsa full di nobo y tur cos ta bin bek, a base di esey, ta bin cu mocionnan. Ta importante en berdad, cu minister a duna informacion, ta importante cu ta haci preguntanan y tambe investiga e parti cu dicon ta amplia e diferente facilidadnan ey. Dus e cambio di scope, check esey mas aleu. Sin embargo awo cu ta parce cu full e proyecto ta bay wordo investiga. Esey no ta cuadra cu locual nan a bin ta trata tur e añanan aki den parlamento. Vooral e reaccion y p’esey e dos mocionnan door di e partidonan MEP-POR-RED, AVP no por a bay di acuerdo cu nan. Pero si ta importante, cu den un construccion di cualke edificio, si ripara cu manera minister a bin ta splica, segun e inspectie rapport, e cambernan di operacion no ta cumpli cu rekisitonan di normanan internacional e ora lo mester atende cu esey. NO bisa cu ta bay renoba hospital y dado momento despues di aña, nan no ta cumpli y no ta bay haya seguro pa nan. Ta e pashentnan ta central, pero e reunion a bay hopi over di cifra. Mester elimina e lista di espera pa pashentnan.

Dado momento e minister a reacciona, ya cu nan a cuminsa discuti su integridad. E minsiter a bisa cu e no tin niun malicia, el a bin haya e proyecto andando. Pero varios di e gruponan cu awe ta critica, tabata den Staten. Y e tempo ey, henter e proyecto di hospital, a wordo discuti den reunionnan, cu e miembronan di otro fraccion no tabata bin. Eynan, nan a faya di haya informacion di parti di director di Hospital, di SOGA, di gobierno.

Sra. Wyatt- Ras ta kere si mas a leuw Sra Ras ta kere si nan kier bay investiga esaki tambe ta costa placa y p’esey prome cu bay haci algo, e ta bay den desbentaha di e pashent. Eseynan ta e preocupacionnan. Mas aleu, Sra. Wyatt- Ras ta importante pa tin transparencia.

Cada biaha a haya informacion, parlamento mes no tabata kier a tuma e informacion. Na Juni e minister cu a pidi un reunion cu e comision di salubridad, pero e no a tuma luga. E presidente di e comision a bisa den un reunion di Comision Central, cu Sra. Wyatt- Ras mes a yama, a bisa cu e no a yama e reunion paso e ta kere cu e mester ta den un reunion publico. Pero pa cuater luna niun hende no a haci caso ariba esaki.