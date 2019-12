Segun Hubert Dirksz di FTA: “Nos no a wordo aserca pa forma parti di e sindicatonan cu ta bringando pa Indexering”

Pa loke ta e discusionnan riba indexering, por a tuma nota cu sindicato FTA no tabata visibelmente presente y riba esaki su presidente Sr. Hubert Dirkz a duna un declaracion na nos. Ta berdad cu FTA no ta participando cu e cinco sindicatonan cu a dicidi pa cuminza cu un discusion serca Gobierno pa exigi un ahustacion of un entrada den nan salario basa riba aumento di costo di bida. Segun e presidente di FTA tin cifranan cu ta mustra cu tin aumento den costo di bida y Gobierno den e caso aki a duna aumento di salario minimo y t’asina supone e ora cu basa riba e aumento di costo di bida tin necesidad pa na 2020 bin cu un otro aumento di salario minimo, esaki ta mustra cu hopi cla tin un aumento di costo di bida y esaki ta conta pa sector publico y priva. E sindicatonan cu a cuminza cu e exigencia aki, ta cinco sindicato y FTA a keda afor, E presidente di FTA a mustra cu di nan banda nan a keda sorprendi cu esaki pasobra FTA tin miembronan como ambtenaar y ademas tin diferente organizacionnan fundacionnan cu ta deoende di esaki en nan respectivo contrato colectivonan. Y ta yega un momento cu FTA tambe mester participa den e discusionnan pasobra tambe mester sali padilanti pa su miembronan p’asina nan tambe haya e ahustacionnan corespondiente. Pero mas cu claro e pensamento di FTA lo por ta diferente pero esaki mester wordo discuti cu e sindicatonan. Actualmente mester papia riba e parti aki y FTA ta spera cu e discusionnan continua pa FTA por participa den e discusionnan cu Gobierno riba Indexering. Finalmente Sr. Dirksz di FTA a mustra cu e sindicato a wordo laga afor di e discusionnan tocante Indexering y nan no a wordo aserca pa e demas sindicatonan cu pa FTA ta sorprendente pasobra lo tin sindicato cu no ta na altura cu FTA tin miembronan pero tin sindicatonan cu si ta na altura cu FTA tin miembronan akinan tambe. Mayoria di e miembronan di FTA ta traha na Cuerpo Especial Arubano y tambe tin otro miembronan den sector priva pero tur esakinan tambe lo beneficia di e indexering aki. Sr. Dirksz a bisa cu e no por sinti cu lo tin influencia politico den esaki y e ta un exigencia legitimo nan tin derecho pero claro tin hopi parti cu mester tene cuenta cune na momento di exigi y ta kere un bon dialogo mester tuma luga y mester tin voluntad tambe di parti Gobierno.

