Famia di e victima di asesinato, Sergio Maduro, no ta nada contento cu Jennifer Gonzalez a apela su sentencia.
MAS NOTICIA por a compronde cu e famia den e carta ta bisa cu tur e cos di handicap ta un comedia di Jennifer pa e haya su libertad.
HOF A HAYA CARTA DI FAMIA
E famia no tabata presente den sala di Corte. Hof a bisa cu a haya un carta di e famia, firma pa e tata di Sergio Maduro. Manera ta conoci, a haci cambio den ley penal caminda awor ta duna famia di victima e oportunidad di expresa nan mes den Corte. E famia por bisa kico tur a experencia y kico nan ta spera pa cu e castigo.
HACI COMEDIA DI TA HANDICAP
Presidente di Hof a lesa e carta den Corte pa Jennifer y su abogado scucha. E famia ta expresa cu perde un famia no ta facil. E ta afecta henter famia especialmente ora ta un morto hororoso.
E ta un asesinato planea sanger frieu. Despues di e incidente, e famia tabatin dos pregunta, kende a haci e asesinato y pakico. Pa tende cu ta un homber otro di Jennifer, pakico Jennifer no a termina e relacion y bay cu e otro homber. No ta Jennifer a traha e plan pa mata Sergio. Pero e forma con a mata y pasa auto riba Sergio, ta pa motibo di Jennifer. Awor Jennifer kier pretende di ta un handicapped. No ta asina. Ta Jennifer a planea tur cos. E asunto aki di Corte Superior no ta sinti famia bon. E argumento di handicapped no ta valido. Tur cu conoce Jennifer sa cu e no ta handicap. El a traha hopi aña na Wendy’s. Ora Jennifer a drenta sala di Corte pa promer biaha, e famia a grita yora y bisa cu nan no ta reconoce Jennifer. Esey ta mustra cu nan no a spera cu Jennifer ta hunga comedia. Mientras cu Jennifer ta bringa pa haya su libertad door di pretende cu e ta handicap, nos no por haya Sergio Maduro mas. Nos ta spera cu Hof lo duna Jennifer e castigo husto.