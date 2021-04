Segun FADA: Videogaming ta un problema di algun aña caba

Rulienne Arends, trahado preventivo di Fundacion Anti Droga Aruba (FADA), a splica den un entrevista cu nan enfoke pa maneha videogaming ta diferente cu nan maneho anti droga.

Videogaming ta un adiccion cu tin nan preocupa y nan atencion den nan operacion diario. Hopi scol ta pidi charla pa duna informacion na hobennan riba e tipo di adiccion aki. Nan acercamento pa cu e prevencion di uzo di droga ta diferente cu videogaming. Por ehempel cu droga nan lema semper tabata “Bisa NO na droga, pero cu videogaming no por haci esaki. “Ta hopi dificil pa bisa e mucha NO bo no por haci esaki. Pero si ta duna nan conseho y tip con pa haci uzo di esaki den un forma hopi mas limita.”

Ta duna e conseho aki debi cu FADA ta haya informacion for di hopi docentenan cu basta mucha ta bini scol cu soño of ta drumi den klas. Investigacion cu nan haci ta mustra cu hopi di nan ta keda te laat ta hunga wega. Como cu nan tin’e den camber, nan mayornan no ta na altura mes.

Cu tempo, segun Arends, FADA a cuminsa papia riba e tema aki. Tin un programa cu ta motiva e hobennan, specialmente esnan cu a bay atras na scol of den nan deporte. Ta dificil pa kita e hobennan completamente for di e parti electronico, algo casi imposibel, ya cu ultimo añanan esey tabata e forma di comunicacion cu otro y haci nan lesnan. Ta siñanan cu tur cos mester ta di un forma modera y segun un plan. Pero mester haya guia di nan mayornan, cu tin e control cuanto tempo wega e mucha por hunga.

E problema di videogaming no a bini den e pandemia, sino prome cu esey. Asina cu FADA a haya informacion, a cuminsa a atende cu e problema aki pa algun aña caba.

