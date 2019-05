Segun estudio:Bebe koffie por yudabo biba largo

Den un estudio nobo a proporciona mas bon noticia pa amantenan di koffie. Bebe koffie ta asocia cu un menor riesgo di morto prematuro, practicamente independiente di e cantidad cu bo ta bebe y si ta of no cafeina, ta conclui un articulo publica dialuna na JAMA Internal Medicine.

“Nos a observa un asociacion inverso di bebemento di koffie cu mortalidad, incluyendo entre participantenan cu a reporta di ta bebe por lo menos un kopi pa dia, te cu ocho of mas kopi pa dia como tambe esnan cu ta bebe koffie filtra, instantaneo y descafeina,” dr. Erikka Loftfield, kende ta investigador principal di e etudio y un investigador na e Instituto Nacional di Cancer, a bisa.

E investigadornan a usa datonan for di e Estudio di UK Biobank, caminda cu un grupo grandi e adultonan Britanico a completa cuestionarionan di salud, a pasa saminacionnan fisico y a provee muestranan biologico. Pa e estudio actual, e investigadornan a analisa informacion provei door di mas of menos 500 mil hende, kende a contesta preguntanan riba nan consumo di koffie, habitonan di humamento y bebemento, historia di salud y mas. Durante e estudio di un periodo di 10 aña, mas of menos 14,200 persona a fayece.

E investigadornan a haya beneficionan di longetividad asocia cu casi tur nivel y tipo di consumo di koffie. Riesgo di reduccion a baha masha poco dependiendo con hopi un hende ta bebe koffie, su contenido di cafeina y si tabata instantaneo of ground. Pero por lo general, relativo na no bebedonan, kendenan ta bebe un koppie di koffie pa dia, tabata tin un 8% di riesco mas abao di morto prematuro – un averahe cu a hisa un tiki mientras cu e consumo a aumenta, escalando na 16% di esnan cu ta bebe sies of hasta shete cup diario, prome cu baha na un 14%, pa esnan cu ta bebe ocho of mas cup pa dia.

E rapides caminda cu un persona ta metabolisa cafeina, parce no ta mustra di afecta e longetividad, aunke den investigacionnan anterior ta sugeri cu consumo di koffie por ta relata na aumento di riesgo di presion di sanger y atake di curason entre hendenan cu tin cafeina metabolisa slow. Pero e estudionan ey solamente ta mira bebemento di koffie despues cu un malesa sosode y no por samina riesgo di mortalidad por lo general, manera cu e ultimo documentacion a haci, Loftfield a bisa. Usando e estudio Biobank tambe a permiti e investigadornan pa investiga un cantidad grandi di informacion genetico, incluyendo esun relaciona na metabolismo di cafeina, cu ta permiti pa analisisnan mas robusto.

E hayasgo aki, combina cu loke ta e aparente efecto di longetividad di koffie decaf, ta sufri cu no ta e cafeina tin e mecanismo di extension di bida funcionando den e java (koffie), Loftfield a bisa. Pero debi na e estudio actual tabata observacional, nificando cu e ta mustra solamente e patronchinan den un dataset existente, ta posibel pa bisa cu, of hasta si koffie ta realmente responsabel pa evita morto, of ta asocia cu un bida mas largo.

“Nos conocemento actual di koffie y salud ta primeramente basa riba hayasgonan di estudionan observacional,” Loftfield a bisa. “Pa compronde miho e mecanismonan potencia kedando al marco di e asociacionann observa di koffie cu varios resultado di salud, estudionan adicional ta necesario.”

Sinembargo, e estudionan di Loftfield a join un grupo grandi a haya beneficionan di salud asocia cu koffie. Y aunke algun estudio anterior a link koffie y otro bebida cayente na cancer, e Organisacion Mundial di salud luna pasa a conclui cu tin evidencia inadecua pa yama koffie un carcinogeno.

“Nos estudio a provee mas evidencia cu bebemento di koffie por ta parti di un dieta saludabel y ta ofrece resiguransa na bebedonan di koffie,” Loftfield a bisa.

