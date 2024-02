Sea cu e ta haci actividad fisico regularmente of un pa dos dia pa siman, tur dos opcion ta produci perdida di peso, ta sugeri un estudio nobo titula “Asociacionnan di ‘Weekend Warriors” y actividad fisico regularmente activo cu adiposidad abdominal y general den adulto Mericano”, publica den Obesity Magazine. E estudio t’e prome di su tipo pa analisa e asociacion entre e patronchinan di actividad fisico y e masa di e tehido di vet midi obhetivamente.



E guia di e Organisacion Mundial di Salud ta recomenda pa adulto haci por lo menos 150 minuut di actividad fisico moderado pa siman, 75 minuut di actividad fisico vigoroso pa siman of un combinacion ekivalente di e dos intensidadnan. Sinembargo, hopi hende ta haya e recomendacion aki dificil pa cumpli cu ne, pasobra actividad fisico ta tuma hopi tempo den un sociedad acelera.E estudio nobo a haya cu persona defini p’e investigadonan como “Weekend Warrior”, persona cu ta condensa nan dispersion den un of dos dia pa siman, tambe por perde peso di forma similar cu e personanan cu ta haci dispersion regularmente, basta nan logra e metanan recomenda.

“Ta bale la pena pa promove e patronchi di guerero di fin di siman den e personanan cu no por cumpli cu e frecuencia recomenda den e pañanan actual”, Lihua Zhang, cientifico di cuido medico di Hospital Fuwai, Centro Nacional di Malesa Cardiovascular, Academia Chines di Ciencia Medico y Colegio Medico di Union di Beijing, Beijing, China a bisa. Zhang ta un di e autornan corespondiente di e estudio.



Zhang a sugeri cu e trahadonan di oficina, chauffeur di bus y otro empleado cu mester sinta pa hopi ora durante e dia di trabou ta preocupa cu e investigacion. “E hendenan aki ta luchando pa yega na nan plan di ehercicio den bida diario pa compensa e peliger di un estilo di bida sedentario, pero nan tin menos tempo liber pa bay gym”, el a bisa.

“Nos estudio por ofrece nan un opcion alternativo pa keda den forma”, Zhang a bisa, agregando cu tin actividad adecua p’e guereronan di fin di siman, manera subi, kana, core bicicleta of core.



E investigadonan a saca data di mas di 9600 participante den e Encuesta Nacional di Saminacion di Salud y Nutricion di 2011 pa 2018. E participant tabata entre 20 y 59 aña di edad.

Adiposidad abdominal y general a wordo evalua mediante absorciometria di X-ray di energia dual—DXA), un scan di composicion corporal no invasivo y di acceso facil y e medidanan antropometrico. E nivelnan di actividad fisico a wordo compila for di e Cuestionario Global di Actividad Fisico y clasifica como inactivo, guerero di fin di siman y regularmente activo.

Modelo di regresion lineal di encuesta a wordo uza pa evalua e asociacionnan entre e patronchinan di actividad fisico y e indicadornan di adiposidad.

E resultadonan a mustra cu 772 participante a informa e patronchi di di war weekend y 3277 a informa e patronchi regularmente activo. Compara cu e 5580 participante inactivo, tanto e guerero di fin di siman como e gruponan activo regular tabatin menos adiposidat abdominal midi PA DXA, circunferencia di cintura, masa di curpa total y indice di masa di curpa. E dos gruponan aki tambe tabata mas jong, mas propenso pa ta blanco no Hispano, tin antecedente educativo mas halto y menos probabilidad di ta sin trabou of di tin hipertension of diabetes.

“Na un nivel halto, e estudio aki ta reafirma e adagio bieu riba actividad fisico y salud: cualkier actividad ta miho cu cualkier actividad. Particularmente, e entrenamento di e guereronan di fin di siman tabata di mas intensidad y mas duracion, y mas intensidad y mas duracion a corelaciona cu un vet abdominal ainda mas abao. Sinembargo, e conclusion principal ta cu hende mester ta activo den cualkier forma cu ta adapta na nan estilo di bida”, profesor Assistent di Medicina Clinico Beverly Tchang, MD, Dabom, Centro Integral Di Control Di Peso, Weill Cornell Medicine na New York a bisa. Tchang no tabata asocia cu e estudio di investigacion.

Steven B. Heymsfield, MD, profesor, Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, E., kende tampoco tabata asocia cu e estudio a agrega: “E hallazgonan den un muestra transversal, manera esunnan informa p’e investigadonan di e estudio, mester di confirmacion den estudio prospecto.”