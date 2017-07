Segun CNE mas di 8 miyon Venezolano a vota pa e Constituyente

CARACAS, Venezuela- Tabata diadomingo anochi, pa 11 or y 45, cu presidente di e Conseho Nacional Electoral Tibisay Lucena a duna e prome balanse di e eleccionann di e Asamblea Constituyente, anunciando cu e den e proceso a participa 41.43% di e electorado, cual ta suma na 8.089.320 Venezolano cu a asisti na e proceso Constituyente.

Lucena a celebra e actuacion di e pueblo Venezolano cu a participa paficamente a pesar di e menasanan den algun municipio di e pais y el a indica cu e proceso Constituyente a logra supera e atakenan danki na e bon trabao di Plan Republica.

E presidente di Poder Electoral a indica cu nan a wordo sorprendi pa nivelnan halto di participacion popular a pesar di e atakenan. El a sigui bisa cu na Poliedro di Caracas casi mil persona a keda sin vota, door cu e no tabata nan huridiccion electoral.

Lucena a bisa cu e no por bisa nada adelanta di e resultadonan sectorial, debi cu e diferencianan tabata chikito.

