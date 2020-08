Segun Cavalier Logistics Aruba: Nos ta memey di e pleito entre Post Aruba y PuntoMio pa simplemente brinda nos servicio

Mirando cu e kehonan riba e servicio di ePost a keda drenta, redaccion di masnoticia.com a cuminsa investiga e asunto aki mas profundo y a tuma contacto cu tanto Post Aruba NV y Cavalier Logistics Aruba.

Di parti Post Aruba NV por a compronde cu en berdad tin un situacion bastante robes tumando lugar debi na e hecho cu PuntoMio (Miami) no lo a keda contento cu nan contrato laboral di añas cu Post Aruba NV a yega su fin. Aki ta unda cu PuntoMio deliberadamente a uza e nomber y logo di ePost Aruba pa mal informa e clientenan na Aruba riba e servicio di ePost y na un manera no etico ni legal, sigui tuma pakinan den nomber di ePost pero uzando otro compania pa tramita esakinan na Aruba (Cavalier Logistics Aruba). Aki ta unda Post Aruba NV a dicidi di entama un caso legal contra PuntoMio como cu deliberadamente nan a mal informa e clientela y causa perhuicio na e compania estatal y na esnan cu a wordo mal informa, cu consecuencia cu te ainda tin clientenan perhudica cu nan paketenan pa motibo cu Cavalier Logistics Aruba no ta logrando saca esakinan na tempo.

Di su banda, Cavalier Logistics den un entrevista cu masnoticia.com a duna di conoce cu ta lamentabel cu nan ta haya nan mes envolvi den un pleito entre Post Aruba NV y PuntoMio simplemente pasobra nan a brinda e ultimo aki un servicio. “E clientenan di ePost a keda den scuridad na momento cu e acuerdo comercial cu PuntoMio a yega su fin y nos (Cavalier Logistics Aruba) a simplemente purba yuda pa e clientenan logra yega na nan paki. Nos no a spera di haya tantisimo paki y como cu reglanan di Douane pa cu air freight a cambia, e proceso ta bayendo poco slow. Esaki ta algo cu nos no a planifica pa ta asina y nos ta lamenta profundamente cu e situacion ta asina aworaki y ta compronde e disgusto di e clientenan tambe”, tabata parti di e declaracion cu Manager di Cavalier Logistics a duna masnoticia.com riba e situacion aki.

Mientrastanto por a tuma nota cu PuntoMio a manda un email na e database di cliente di ePost bisando lo siguiente: “PuntoMio hereby states to you that it has misinformed you in a previous email about the agreement with Post Aruba and the termination thereof. It is Post Aruba who severed the service agreement with SkyPostal.

There was also no non-compliance by Post Aruba of any service standard in place between PuntoMio and Post Aruba that resulted in significant problems between Post Aruba and PuntoMio.

You were also erroneously informed that Post Aruba could not continue to provide to you the exemption of the 7% Florida Sales Tax as was previously the case. All these false allegations made by PuntoMio against Post Aruba are hereby retracted.

Thank you,

PuntoMio Customer Service”. Por mira akinan cu despues di a uza ePost su nomber y logo pa comunica cu e database di cliente di Post Aruba pa nan manda nan paki via Cavalier Logistics, PuntoMio a sali admiti cu nan a mal informa deliberadamente. Kisas PuntoMio lo a tuma e paso aki pa evita cu Post Aruba NV continua cu e caso legal entama contra nan, of pa no perde nan reputacion comercial na Aruba. Hecho ta cu otro siman e caso di Post Aruba NV contra PuntoMio lo bin dilanti y ta spera cu e clientenan perhudica lo por haya un solucion tambe e dia aki.

