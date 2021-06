Segun analisis di Covid data di Aruba: Esnan infecta cu COVID cu keda hospitalisa ta persona cu no ta vacuna

For di dia 17 februari 2021 cu Aruba a cuminsa haci uzo di e vacuna di Pfizer pa combati COVID- 19 continuamente ta monitor “side effects” cu esaki por tin cune y tambe e efectividad di e vacuna. Te cu dia 3 di juni por resumi cu 63.925 persona a wordo vacuna di cual “side effectnan” raporta na DVG via diferente canalnan tawata minimo y tambe lo usual. Pa loke ta efectividad di e vacuna por resumi cu for di dia 17 di februari te cu dia 3 di juni, un total di 3010 persona a test positivo pa COVID-19 di cual 2859 no a ricibi ningun vacuna, 151 a ricibi 1 vacuna y 19 a ricibi 2 vacuna. Por tuma nota cu e data aki ta igual na loke estudionan di Pfizer ta indica, cu ta un efectividad di ongeveer 95%.

Segun informacion ricibi di hospital, for di 17 di februari te cu 3 di juni di e 3010 personanan cu a test positivo 250 a wordo ingresa den hospital pa extra cuido medico debi na complicacionan respiratorio relaciona cu COVID-19 den hopi caso pa extra zuurstof.

Di e 250 personanan cu a wordo interna pa COVID, 235 persona no a ricibi ningun vacuna, 5 persona a ricibi vacuna y a wordo infecta cu SARS-CoV-2 menos cu 14 dia despues di e prome shot, 10 persona a ricibi un vacuna y 3 persona a ricibi tur dos 2 vacuna. E ultimo grupo a wordo interna mas di 14 dia despues di vacuna pa complicaccion di Covid-19. Ta importante pa menciona cu esnan cu tawata tin 2 vacuna ningun a wordo interna den ICU pa motibo di COVID.

DVG por medio di analisis continuo ta tuma nota di e efectividad di e vacuna, pa cual motibo ta sigui promociona esaki tambe. Esnan cu ta test positivo pa COVID-19 apesar di a vacuna, ta experencia e sintomanan di COVID hopi liviano y ta recupera hopi lihe. Esaki ta haci cu e posibilidad pa desaroya complicacion ta wordo minimalisa y e posibilidad pa fayece debi na complicacion relaciona cu COVID ta limita.

