Segmento di bruid y honeymoon y tin potencial pa crecemento

Cu cada bes Aruba ta mas busca como un destino pa realisa casamento y pasa luna di miel, ta algo conoci, mas ainda entre esnan cu ta brinda producto y/of servicio na e segmento aki di e mercado.

No obstante, awo Oficina di Turismo Aruba (A.T.A.) ta conta cu un bista mas amplio y detaya di kico e grupo niche aki ta nifica pa nos industria turistico; pero mas importante ainda ta con por aumenta su aporte na nos economia.

E estudio cu yama ‘Tying the Knot: A Guide to the Economic Impact of the Aruba Wedding Market’ a keda presenta recientemente na directiva di A.T.A., mescos cu na diferente stakeholder manera sector hotelero, organisado di evento, produccion audiovisual y floristeria, entre otro.

Como parti di e prome fase di su Plan di Accion ‘Cu Mira Pa Futuro,’ A.T.A. a encarga un estudio cu ta sirbi pa delinea e prioridadnan di desaroyo di mercadonan niche. Un di e mercadonan ey ta esun di Casamento/Luna di Miel.

Profesornan Dr. Manuel Rivera y Dr. Robertico Croes di University of Central Florida a ehecuta e estudio den un periodo di nuebe luna cuminsando na mitar di 2017. E informacion obteni ta di gran balor ora cu A.T.A. su ekipo ta elabora e strategianan di comunicacion; pero tambe ta papia di con bishitantenan ta wak Aruba como un destinacion, con nos por promove nos autenticidad y con pa bira mas competitivo den e region di Caribe.

Dr. Rivera a elabora: “Nos a identifica kico ta preferencianan di e bruid, bruidegom y e invitadonan. Asina ta duna nos un idea, prome cu tur cos, di kico ta e imagen cu nan tin di e destinacion y con e imagen ey ta influencia nan comportacion.”

Ademas di a registra nivelnan halto di satisfaccion pa loke ta e isla, nan experiencia y e facilidad pa regla tur cos, tambe a logra identifica terenonan caminda tin espacio pa mehoracion.

Di e manera ey ta percura cu tin un miho intencion di nan parti pa cu Aruba; esta cu nan lo keda bin bek, ta bay conta otronan y recomenda Aruba. “Pesey nos ta wak hopi potencial,” Dr. Rivera a expresa na final di nan presentacion.

A.T.A ta bay traha cu tur e informacion aki, y den colaboracion cu tur socio, revisando su strategianan di comunicacion riba termino corto, media y largo pa adapta e imagen, teniendo na cuenta nos hendenan local y e bishitante.

Oficina di Turismo Aruba a wak e importancia di traha cu stakeholders local y p’esey a invita nan pa un presentacion di e estudio. “Nos ta wak cu e impacto total di e mercado di bruid ta un poco mas di 100 miyon Dollar. Esaki ta rond di 7% di e consumo di turista pa 2016 y si bo aplica esey na e economia total di Aruba, e ta rond di 4% di e Producto Interno Bruto, kiermen cu e ta un mercado hopi importante pa Aruba,” asina Dr. Rivera a finalisa bisando.

