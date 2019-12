Security a topa cu dos persona den ex edificio di rain

Alarma di un edificio den Weststraat di ex rain a activa cu a pone cu compania di siguridad a despacha un patrol pa wak y na yegada di e security a mira dos homber ta sali for di e luga. A bati alarma na polis pasobra no sa kico ta pasando. Varios unidad policial cu tabata cerca y esnan motorisa y recherche a rondona e luga y asina algun a drenta paden y listra e luga pero no a topa cu nada pero si a tuma nota cu tin persona lo a drenta e luga. Un rato despues un otro adicto ambulante a presenta y a informa e oficialnan cu ta tres adicto ta biba den e luga y porta e otro dosnan a sali.

