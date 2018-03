Secuencia robes

Ya caba den su rapport ’Prioridad di maneho pa gobernacion 2001-2005’, SER a menciona na 2001 tres tereno unda patronahe politico tawata causa asina hopi daño pa comunidad, cu a bira urgente pa independisa e entidadnan. Tawata trata di turismo, telecomunicacion y servicio di post. Por ehempel, e acuerdo pa independisa e maneho di turismo cu a logra cu hopi esfuerso, atrobe a pega den e arena politico partidista, cu e consecuencia cu e maneho a keda paralisa pa motibo di finanza y falta di toma di decision.

E empresa monopolista SETAR tawata sufri hopi di patronahe politico. A pesar di inversion substancial den aparato moderno y aumento di personal, e calidad a laga hopi di desea, servicio tawata abominabel y e gastonan di telecomunicacion mucho halto.

Tambe na servicio di post a nombra personal na escala grandi na unda cualificacion di partido tawata mas importante cu cualificacion di trabou. Consecuentemente, calidad di servicio di post a sufri masha hopi. P’esey tambe SER a afirma cu solamente den caso cu lo elimina patronahe politico, servicio di telecomunicacion y di post ya no lo sigui frustra, sino stimula e desaroyo economico di Aruba. Consecuentemente tambe a independisa WEB, mescos cu aeropuerto, servicio di Serlimar, y otro entidad di gobierno. Despues cu a reduci e influencia politico partidista, mayoria di e empresanan concerni a cuminsa bira saludabel atrobe.

Easy way out

Asina mes e gobiernonan consecutivo a prueba di no a siña nada di e experencianan aki. A sigui practica patronahe politico, administracion deficiente y proyecto dudoso den e departamentonan cu a resta. Consecuentemente e situacion financiero- economico di Pais Aruba a sigui deteriora di tal forma cu e calidad di servicio en general a bay atras y cu a bira cada bes mas dificil pa cumpli cu e obligacionnan di pago. Y den situacion di crisis semper a busca entrada adicional pa gobierno. Pa logra esey, aumento di impuesto tawata un instrumento cu a uza cu hopi gratitud.

Mientrastanto, pa motibo di maneho extremadamente iresponsabel, e situacion financiero di Aruba a yega e bom absoluto. Mientrastanto nos debe ta monta na 90% di nos Producto Pasional. Unicamente e pago anual di interes di Afl. 215 miyon (Afl. 600.000,- pa dia!) ya caba practicamente no por paga sin haci sacrificio grandi. Gobierno literalmente ta blo bashi y -cu tur rason- ta man na cabes. Y atrobe e ta haci uzo di e instrumento tradicional di medida pa aumenta entrada. Asina gradualmente lo elimina e descuento di gasolin y ta parce cu lo aumenta BBO te 6%. Esaki ta inaceptabel!

Pilder amargo

Ya caba pa varios decada, tur instancia di conseho ta mustra riba e necesidad pa gobierno baha specialmente su gastonan di personal. Riba dje a adverti seriamente riba e perdidanan gigantesco como consecuencia di e administracion financiero deficiente y e sistema di impuesto anticua y di proyecto dudoso. Tur esakinan en conhunto a/ta sigui conduci na gasto enorme y innecesario di gobierno. Anualmente ta trata di centenares di miyon florin. Ta EYNAN gobierno por haya e placa grandi. Y tanten cu o haci nada EYNAN, ta totalmente inaceptabel pa impone mas medida riba comunidad locual ta afecta economia y e poder financiero di ciudadano mas ainda. Pasobra tur e personal di mas y tur e otro fayonan lo sigui absorba tur e entradanan extra nobo. Maske cuanto biaha lo ripiti esakinan.

Speransa falso?

E pregunta ta si e gobierno actual tin e curashi pa di berdad corta su gastonan. Lo mester haci esey a base di su puntonan di programa mas importante, esta bon gobernacion y integridad. Pero ya caba el a sembra duda pa motibo di compasion te hasta 25 coordinador pa ministro entre cual hopi familiar. Colmo den esaki ta compasion di 2 ruman muhe y un ruman homber cerca un solo ministro. Aunke ta uza e argumento cu tin mester di hende di confiansa, esaki ta e miho manera pa sconde ‘maneho’ for di bista di comunidad y mantene tur informacion secreto. Di e manera aki, transparencia ta bira un asunto di famia.

Pone na orden

Toch ta parce cu prome ministro mes no solamente ta consciente di seriedad di e situacion, pero tambe tin un bista realistico di e perspectivanan pa Aruba. El a duna di conoce cu e no lo bringa un ‘aanwijzing’ di Hulanda pa cu finanza. Esey lo nifica cu Hulanda lo tuma over e administracion financiero y cu e lo pone personal experto den e departamentonan. Esey ta hopi necesario. No solamente sa culpa Departamento di finanza, pero tambe practicamente tur departamento di gobierno di un falta grandi di calidad di administracion financiero y control. Esey ta hiba na perdida substancial di placa. Pues, un limpieza grandi ta hopi necesario. Y e pregunta grandi ta, si nos propio hendenan tin e capacidad y/of disponibilidad pa haci tal.

Mescos ta conta pa e maneho di personal. Gobernante a prueba bes tras bes cu nan no tin e responsabilidad necesario pa esaki. P’esey tambe, despues cu a ehecuta concretamente un analisis di tarea nucleo (kerntakenanalyse), mester saca compasion, evaluacion y kitamento di personal cu un sistema salarial mas responsabel for di man di gobierno y delega esaki na un instancia profesional y independiente.

Ademas mester pone un fin na e posibilidadnan pa gobernante realisa proyecto dudoso cu por afecta salud di nos isla. Ponemento di un moratorio pa mas hotel lo ta un bon prome paso den esaki.

Solamente DESPUES di ehecuta tur esaki, gobierno por PENSA riba medida cu lo aumenta su entradanan aunke por resulta cu nan no lo ta necesario mas!

Scirbi pa Armand Hessels

