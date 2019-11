Sector Priva ta uni na e paso grandi cu Gobierno a tuma pa prohibi plastic di un solo uzo, styrofoam y Oxybenzone

Gobierno di Aruba conhuntamente cu entidadnan di Sector Priva di Aruba, a firma acuerdo como muestra di nan parti, pa sostene e ley cu a pasa siman pasa unanimamente na Parlamento di Aruba. Cu ta encera prohibicion di articulonan cu ta causa daño na nos medio ambiente. Manera: articulonan di plastic di un solo uzo, styrofoam, y un di e ingrediente den sunblock cu ta causa daño na nos bida marino (specialmente nos coralnan) cual ta Oxybenzone.

Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente sr. Otmar Oduber a accentua cu ta consciente cu e introduccion di e ley aki ta encera cu diferente cambio ta na caminda pa comunidad di Aruba y specialmente negoshinan. Den algun caso esaki te hasta por nifica un costo adicional. Sinembargo e parti mas importante den tur esaki ta e cambio pa tin un mihor medio ambiente y mihor mundo!

E ley aki tin un trayectoria cu a inicia na cuminsamento di aña pasa despues di cu a reuni cu Impact Blue cu a traha anteriormente riba e ley di prohibicion di saco di plastic. Cual comunidad sigur por a mira e reduccion drastico di uzo di saco di plastic y e reduccion di e daño cu esaki tabata causa na nos medio ambiente, Minister Oduber a splica.

Diferente trabou di Ministerio

Durante di e ultimo dos añanan comunidad por a mira un Gobierno cu a traves di implementacion di diferente maneho of ley a mustra cu pa prome biaha tin un Gobierno cu tin medio ambiente como prioridad den su agenda.

Tin diferente ehempel manera e proteccion di areanan den e Parke Marino cu a bay bou di maneho di Parke Nacional Aruba y e parke mes cu na cierto momento a conoce cambio den e directiva, e 16 areanan protegi cu ta trahando riba dje. Ademas a reconoce e trabou cu NGO’s nan a haci den pasado y unda a lucha hopi pa haya reconocimento riba proteccion di Medio Ambiente. Den e cuadro aki a rebiba e institutonan cu pa ley mester keda existi y duna conseho na gobierno encuanto medio ambiente y percura pa nan por haya e respet manera e Raad Ruimtelijk Ontwikkeling (RRO) cu miembronan nobo y comision flora y fauna. Pa loke ta e desaroyo cu mester tuma luga den un sociedad, Ministerio encarga cu Medio Ambiente a traves di Departamento encarga cu naturalesa y medio ambiente a introduci e maneho di ‘Build with Nature’. Esaki ta significa cu no solamente ta cuminsa traha y actua den e mihor forma pa conserva medio ambiente, sino cu tambe ta trata con por haci construccion hopi mas agradabel pa loke ta trata e cuido cu por existi di medio ambiente. Pues desde e momento cu traha un edificio cu ta consumi menos coriente, esey kiermen cu menos fuel ta wordo uza den esaki cual ta resulta den menos emision cu ta bay den medio ambiente, creando formanan mucho mas duradero di construccion. E maneho aki lo wordo incorpora tambe den ROPV, caminda cu e condicionnan ta wordo hancra den dje. E aanlegvergunning cu a wordo introduci tambe ta haci cu persona ya no por roza tereno sin permiso di departamentonan concerni.

Tur esaki ta mustra cu Aruba a scoge pa crea un balansa entre e desaroyo cu a conoce pa 40 aña. Unda cu por a mira cantidad di construccion, hotel, shopping mall y casnan.

Pa conclui, Minister Oduber ta gradici cada un stakeholder cu a acepta e invitacion pa e encuentro, Aruba Wine and Dine, Compra, General Store – Do It Center, Hilton Caribbean Aruba Resort & Casino, Aruba Food and Beverage Association, Premium Interfood, ASD, Casa Haime, ATA, KVK, ATIA y AHATA y cu a mustra nan sosten na e ley positivo aki. Cual ta muestra di e cooperacion na algo cu ta beneficioso pa henter pueblo di Aruba. Alabes muestra cu ta realisa e importancia cu medio ambiente tin pa nos!

