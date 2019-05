Sector priva ta bolbe enfatisa cu BBO/BAZV/BAVP mester keda riba recibo

Un grupo di stakeholders for di sector priva kier duna atencion na e punto di impuesto riba recibo (BBO, BAZV y BAVP). E grupo aki ta consisti di Aruba Gastronomic Association (AGA), Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA), Aruba Timeshare Association (ATSA), Insurance Association Aruba (IAA), Aruba Jewelers Association (AJA), San Nicolas Business Association (SNBA) y Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK). Desde luna di december 2018 e grupo den representacion di e comerciantenan local a reuni pa discuti nan preocupacion encuanto e decision cu gobierno di Aruba a tuma pa inclui e diferente impuestonan den e prijs sin specifica e suma corespondiente pa cada impuesto. A base di varios discusion riba e topico aki a dicidi pa dirigi algun carta na Prome Minister y na Minister di Finansas pa por splica nan preocupacion encuanto e situacion y e efectonan di e cambio aki.

Tabatin corespondencia entre e grupo y e dos Ministernan riba 14 y 28 di december 2018, 15 di januari 2019, 22 di februari 2019, 20 di maart 2019 y 10 di mei 2019.

Den e cartanan a trece dilanti diferente motibonan y consecuencianan pakico ta importante pa e impuestonan keda visibel riba e recibo. Durante e comunicacion cu a ser teni cu e grupo di stakeholders desde december ultimo, gobierno a informa e grupo cu e inclusion di BBO/BAZV/BAVP den e prijs riba e recibo lo wordo introduci via un maneho stipula door di gobierno. Ademas, a wordo bisa cu e BBO/BAZV/BAVP den prijs lo tin un periodo di introduccion transitorio di 6 luna, esta te cu 1 di juli 2019, pa facilita e companianan cu suficiente tempo pa haci e cambionan necesario pa por sigui haci negoshi y cumpli cu ley y cu lo acopla e periodo transitorio aki na e fase 2 di e reforma fiscal den cual lo introduci e sistema di impuesto indirecto. E informacion aki a wordo anuncia tambe den e reunion publico di Parlamento riba 20 di december 2018. Sinembargo, den e reunion cu Minister di Finansas riba 20 di mei ultimo Minister a indica cu ainda no tin un decision pa por cuminsa cu fase 2. Ademas ta premira cu lo tin un periodo transitorio di minimo 18 luna prome cu implementacion di fase 2. No a anuncia e retraso aki previamente, pues esaki ta awo mucho riba man. E situacion aki ta sumamente preocupante ya cu e inclusion di BBO/BAZV/BAVP den e prijs lo bay na vigor entrante 1 di juli proximo a pesar cu no lo introduci fase 2. Consecuentemente e comerciantenan ta haya nan obliga di haci e cambionan necesario den nan sistema administrativo y di operacion y tin cu carga e gastonan envolvi pa por cumpli cu e ley siendo cu ainda no tin claridad si despues nan lo mester bolbe adapta nan sistema conforme fase 2.

E grupo di stakeholders ta alerta cu costo di bida y pa haci negoshi na Aruba ta sigui aumenta y cu lo yega un punto cu esaki no lo por wordo carga mas ni pa e comerciantenan, ni pa pueblo en general ni tampoco e turistanan cu ta bishita Aruba. Si inclui e impuestonan den e prijs, esaki no solamente ta duna e impresion cu e producto/servicio ta mas caro ya cu no lo ta visibel pa e consumidor cuanto exactamente nan ta paga pa e producto/servicio, sino tambe lo dificulta e administracion di e comerciantenan di e impuestonan.

Ta spera di haya claridad di banda di gobierno pa loke ta trata e asunto aki y e periodo transitorio cu ta wordo otorga, como tambe e contenido di fase 2. Sector priva kier duna cooperacion pa asina contribui na un reforma fiscal cu ta cuadra cu situacion di nos isla y su bienestar, pesey ta boga na gobierno pa inclui e stakeholders den e proceso di preparacion pa por yega na un reforma fiscal satisfactorio.

