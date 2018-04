Sector priva mester duna su contribucion den ley di canasta basico nobo

Ta fundamental pa gobierno bin cu e ley di canasta básica nobo cu ta bay bin awor aki, unda cu na dado momento cooperacion di sector priva y hotelero ta clave den e sentido aki. Minister di Asuntonan Social ta splica.

Control riba e productonan pa wordo bendi na e balor stipula ta otro punto importante tambe, caminda cu door di gobierno casi 70 productonan di Dienst Huur en Consumentenzaken ta cay bou Minister Glembert unda cu tin e ayudo un di e fundador di e fundashon CAS como consehero riba e tema aki.

Otro topiconan importanti ta proteccion di e consumidor, control di prijs, anto consciencia riba scoge e miho sorto di producto y tambe mester percura pa e sector priva tampoco boicotia e distribucion y benta di e productonana aki.

Mester ta dispuesto pa na dado momento no por haya e distribucion aki na un bon prijs, e ora como gobierno lo bula den pa percura pa esaki yega pueblo siendo cu canasta basico ta fundamental.

Hopi biaha un mucha cu no tin di come mainta, tampoco no tin di come merdia por lo tanto mester bin cu un bon cooperacion por ehempel cu sector hotelero unda cu tin cushinanan grandi y uni tur hotel den conhunto pa traha cuminda pa percura cu bou guia y orientacion di e docente na scolnan, tur e muchanan ta complementa e apoyo den e fundashonnan unda cu tin Sr. Fung entre otro ta yuda.

Di e forma aki ta percura pa niun mucha bay scol sin come y por haya un pida pan, bacoba, juice of lechi tur dia pa por studia cu nan stoma yen. P’esey aunke cu tin problemanan financiero toch mester atende cu e problemanan social.

Riba esaki Minister Glenbert tambe a bisa cu ta sumamente orguyoso di e sosten aunke bou circunstancianan dificil pero toch e ta humildemente orguyoso di e apoyo cu e ta haya na nivel di henter gobierno pa por implemanta e plan di rescate social di henter pueblo pa hinca placa y yuda tur e famia den necesidad mas cu por den e margen di e realidad financiero.

Finalmente gobierno ta keda aumenta e presupuesto anual e aña aki 2018 y e proximo aña tambe a pesar di e situacion dificil y toch ta keda yuda pueblo, na esun den mas necesidad. Asina e mandatario di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes, a termina bisando.

