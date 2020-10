Sector di Enseñansa a dal e prome paso pa implementacion di Codigo di Proteccion

Dia 21 october 2020, tabata tin e di dos reunion di introducion di implementacion di Codigo di Proteccion den e sector di Enseñansa. E encuentro aki a tuma lugar na John. F. Kennedy Educacion Center y for di e 11 directivanan di scol, por a conta su 6 directiva presente. Ta bon pa remarca cu e encuentro tabata uno ameno y fructifero y por a intercambia varios punto importante relaciona cu henter e proceso. E directivanan presente tabata: Dienst Publieke Scholen, Stichting EPB, Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba, Stichting Katholiek Onderwijs Aruba, Stichting voor Verstandelijk Gehandicapt Aruba y Departamento di Enseñansa Aruba.

E directiva di scolnan cu tabata presente a duna di comprende cu nan lo bay sostene y participa sigur cu e parti di implementacion di e Codigo aki den nan sistema di scol. Specialmente mirando cu tin un gran necesidad pa esaki y scol ta keda un di e espacionan crucial pa señala cualkier tipo di sospecho di abuso di mucha. Un di e puntonan crucial cu a bin dilanti ta, cu e caminda cu actualmente mester entamina, pa cu e casonan vulnerabel asina, no ta uno facil y cu mayoria di biaha, e caso no ta logra haya e atencion debidamente of ta bay riba un lista di espera.

E directivanan di scol presente, tabata tin algun punto di atencion of mas bien a trece algun posibel reto, pa cu posibel implementacion di e Codigo. Entre otro, cu e team di cuido di cada directiva no tin suficiente personal of no tin mucho mas espacio den nan oranan liber, pa brinda of traha mas efectivo pa logra un implementacion exitoso. Tambe a elabora riba e falta di conocemento pa señala adecuadamente relaciona cu e tematica aki.

Pa cu tur e posibel retonan aki nos lo bay traha conhuntamente, pa logra crea un maneho, caminda cada un di e personal di Enseñansa di Aruba ta bay tin su rol y aporte pa cu e Codigo. E proyecto di Codigo, ta bay ofrece e oportunidad pa enrikese e maestronan cu e metodo di conocemento amplio y specifico pa atende e caso aki, esta Signs of Safety.

E trayecto di Codigo di Proteccion ta cay bou di auspicio di Sociaal Crisis Plan (SCP) y e meta ta pa implementa e Ley aki den luna di november di 2020. Codigo di Proteccion ta un di e proyectonan di SCP cu lo forma e fundeshi solido pa locual ta trata e sistema nacional di proteccion di mucha y hoben na Aruba.

Comments

comments