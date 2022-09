Secretaris General di MEP ta splica cu e caso di mas grandi di corupcion cu Aruba a conoce den su historia a bati na porta di mesa berde y ta inicia e siman aki. Un caso unda a conclui un investigacion cu a produci nada mas y nada menos cu 22000 pagina si 22 mil pagina total.

Kico ta e esencia di e caso?

Benny tabata malusa su poder y tabata complase amigo y famia a cambio di fabor of placa den dealnan primordialmente cu terenonan comercial. Benny y practicamente henter su Bureau a wordo deteni y tur a wordo interoga y lo forma parti di e tribunal cu ta inicia desde dialuna 5 di september. Benny tabata coopera pa duna opties riba tereno comercial riba NV’s nan y despues via un triki ta coopera dunando blessing pa bende e shares di NV pa miyones unda e optie di dicho tereno comercial ta bay cune. Den e ansha pa gana miyones cual a pasa entre otro riba cuenta di Fundacion Curason Berde (Un fundacion di campaña di Benny himself). Un otro cuenta cu a haña $1.329.711 US Dollar ariba ta un cuenta na ORCA Bank na Curaçao riba nomber di Golden Rain Private Foundation di Benny su best friend y right hand (Sussebeek). Den e tantisimo terenonan unda Benny a masusa su poder y coopera pa nan wordo bendi den e forma aki Benny tabata comete te hasta erornan grave. Asina por corda e tereno di Deshaun NV. E peticion ta data 20 di augustus 2015 pero tin stempel di Benny su kantoor cu el a drenta 7 di augustus 2015 pues 13 dia prome cu e peticon ( carta) a wordo traha. Alabes tin otro stempel cu firma di Benny cu fecha di 14 di augustus 2015 unda Benny Avestruz a aproba esaki cu e palabra magico “akkoord gaarne uw medewerking”. Pues Benny ta aproba e carta 6 dia prome cu e fecha cu e carta a wordo traha. Rarara! Ningun hende den Bureau a cay riba e cos aki? Of ta tur ta complice? Pues nan a perde den e nocion di realidad y tabata golos pa placa te henter e Bureau a comete valsheid in geschrifte door di manipula cu fecha. Ora mira e Statuut nan di e NV di esun cu a pidi tereno ta resulta cu ta amiga di AVP, Mike y Benny esta Leoncita ta 100% doño di e NV. Mas tristo ta cu e Deshaun NV cu a haya e tereno di acuerdo cu e Statutonan di e NV, esaki a wordo lanta apenas 30 di september 2015. Pues e akte a pasa despues cu Benny a coopera cu cartanan falsifica cu fecha den augustus. Esaki ta un “taste” di cosnan “feitelijk” cu a tuma luga bou di maneho di Benny y Mike y tur lo bin dilanti den corte entre september pa december.

Con e candidatonan cu ta bringando pa AVP ta senti nan mes?

Con candidatonan manera Ryçond of Gerlien Croes ta sinti nan mes cu actonan di corupcion di e magnitud aki? Ta con bo kier convence pueblo vota pa AVP? Dicon boso nunca ta papia di e caso aki of atleast reconose cu locual Benny a hasi no por y no ta bon? Kisas boso dos ta mes corupto? Ta pone nos pensa mesora riba Gerlien cu NO POR drenta Merca. Pakico? Lage e mes splica pueblo. Of Ryçond cu a wordo cori for di Universidad di Aruba? Ryçond mes kier splica? Pronto nos lo ta den Parlamento cu basta prueba. Pues ora Parlamentarionan di panlefi di AVP kier brasa corupcion na un manera asina desastroso no ta keda nada otro pa pensa cu nan tur ta mescos.

Benny Sevinger sospechoso principal cu 5 encargo hopi pisa:

Ministerio Publico ta acusando Benny di cargonan hopi hopi pisa, 1. Valsheid in geschrifte (Falsificasion), 2. Oplichting ( Estafa), 3. Misbruik van Functie ( Maluso di poder), 4. Het aannemen van steekpenningen( aldan niet handelen instrijd met zijn plicht) acepta Soborno, 5. Opzettelijk gewoonte witwassen ( Deliberadamente y a proposito laba plaka).

Benny a paga su fiesta di su birthday y cas cu placa di Avestruz:

Di acuerdo cu Ministerio Publico: In ruil voor giften werden aanvragen voor overheidsterreinen “VERVALST”. Zo werd de verbouwing van het huis van Benny Sevinger en zijn VERJAARDAGSFEEST in het Holiday Inn betaald en kocht hij via een stichting vliegtickets. Tin masha hopi NV’s ta wordo menciona den e caso aki. Manera Deshaun, Milero Investment, Island Estates, Zenwave y Pristine Estates NV, Damira, Lizner pa nombra algun pa pueblo por cuminsa compronde e magnitud di e corupcion y mafia di Benny Sevinger, Mike Eman y AVP. Pues Ministerio Publico tin suficiente prueba cu Benny a fiesta su cumpleaños y tambe a renoba su cas cu placa ricibi den cambio pa fabornan politico. Wel e cos aki dia pa dia ta bira mas serio y desde september 5 lo ta bon pa TUR prensa di Aruba mustra seriedad como prensa y trese berdad y claridad pa pueblo sa ken ta ken. AVP nunca mas!