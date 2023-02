Secretario General di MEP, Endy Croes a tuma nota di un atake sin fin riba Eddie Briesen y un di nan ta encuanto un contract cu Mike Eman y AVP a kibra cu Lee Tofanelli Associates (LFA) pa Aruba Music Festival.

Historia di e contract pa Aruba Music Festival (AMF):

Lee Tofanelli Associates a firma su prome contract dia 14 di juni 2002, pa asina por organisa concierto grandi cu artista famoso y percura pa durante e lunanan cu tin menos turista, atrae hopi turista pa bin Aruba. Dicho contract tabata valido durante aña: 2002, 2003, 2004 y 2005. Dia 18 di juni 2004, Minister Eddie Briesen e tempo aya na encargo como Minister di Turismo hunto cu Aruba Tourism Authority (ATA) a renoba e contract aki pa un periodo nobo, esta pa aña: 2006, 2007, 2008 y 2009. Desde e luna di februari di aña 2008 a cuminsa renegosha un contract nobo pa extension di esaki y 1 di october 2008 a bolbe yega na un contract nobo pa e periodo di 2010 te cu 2013. Dicho contract di 1 di october di aña 2008 probablemente a wordo firma durante aña 2009, momento cu presupuesto a wordo aproba. Tres (3) hues den Hoger Beroep den e sentencia di 22 di november 2016 a duna nan veredicto riba pagina 9: Beslissing: “Verklaart voor recht dat de op 1 october 2008 gedateerde overeenkomst tussen het Land en LTA (Lee Tofanelli Associates) ter zake van de productie van het AMF (Aruba Music Festival) van 2010 tot en met 2013 rechtsgeldig is”. Alabes den e vonnis aki, huesnan ta kibra e vonnis di e prome hues, esta den eerste aanleg.

“Passages” importante den e veredicto di Hoger Beroep dia 22 di november 2016:

Na 3.7, den e veredicto tres (3) hues ta dicta: “De litigieuze overeenkomst voor de jaren 2010 t/m 2013 betreft een voortzetting van deze samenwerking tussen partijen. Voorts geldt dat NIET is gebleken dat persoonlijke belangen van de toenmalige Minister (Eddie Briesen) of politiek favoritisme zijnerzijds een rol bij het sluiten van de overeenkomst hebben gespeeld. Pues, e tres (3) huesnan tabata hopi cla den esaki. Tambe, nan a bari for di mesa e acusacionnan cu Eddie Briesen lo a faya cu Ley di Compatibilidad, articulo 25 y 32. Na “rechtsoverweging” (3.10), e tres (3) huesnan ta conclui: “ Het voorgaande brengt mee dat de overeenkomst NIET in strijd met de openbare orde en derhalve NIET nietig is.” Un parti hopi importante den e veredicto ta na “rechtsoveerweging” (3.15), unda e tres (3) huesnan ta bisa” Het Land kan zich NIET ter goedertrouw op het bepaalde in artikel 31 van de comptabliliteitverordening beroepen en is dan ook aan de overeenkomst gebonden.

AVP y Mike Eman, e gran culpabel pa kibra e contract dia 28 di januari 2010:

Lesando e veredicto di (3) hues den Hoger Beroep ta splica hopi cla kico a pasa. Eddie Briesen a actua corectamente y no a peca contra Ley di Comptabilidad ni articulo 25 y tampoco articulo 31 di cual nan a culpa Eddie den prome instante. Tambe, e tres (3) huesnan ta splica cu e contract ta un valido y legitimo cu Land Aruba mester cumpli pa paga e dañonan cu a causa na e grupo di LTA, door di a kibra e contract. Mike Eman y AVP riba e fecha di 28 di januari 2010 a kibra dicho contract na un manera abrupto. AVP ta e gran culpabel y no Eddie Briesen ni MEP. Cu Land Aruba mester paga LTA pa e dañonan cu LTA a sufri, tambe e veredicto ta papia cla tocante esaki. Land Aruba a faya, esta AVP (den gobierno e momento ey) a faya. Culpa di AVP! No bin busca muraya limpi awo pa trata di “verdraai” e storia. E fli ey no lo subi. E veredicto di Hoger Beroep dia 22 di november 2016 a papia cla. Pues, di unda La Reina del Sur Gerlien Croes kier pidi reunion publico pa culpa Eddie Briesen? Sea e no ta lesa, e no ta compronde kico e ta lesa of e ta gusta baho mundo y ta hunga e politica di AVP pa calumnia y lansa mentira. Nos lo desenmascara La Reina del Sur Gerlien Croes y AVP y lo laga nan sunu cu tur e berdadnan riba mesa pa pueblo mes husga na final. Cu Land Aruba mester paga pa un contract cu Mike Eman y AVP a kibra ta pa motibo cu AVP a drenta gobernacion cu sed di vengansa y core kibra contractnan valido pa loco. Esaki ta un di nan. Ki ora cu cualkier miembro di AVP papia un disparate riba e tema di Aruba Music Festival y Eddie Briesen nos lo smeer e veredicto di Hoger Beroep den nan cara y lo keda splica pueblo mil biaha si ta necesario. AVP ta mentiroso y sinonimo di corupcion.