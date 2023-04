Secretario General di MEP ta splica cu pueblo mester keda alerto e siman aki. Dia 14 di april binidero tin riba “rol” e veredicto di e caso di corupcion di mas grandi den historia di Aruba. Esta e caso Avestruz unda e acusado principal ta Benny Sevinger ex Minister di AVP e miho amigo di Mike Eman. Un caso grandi di corupcion cual poco poco ta yegando su final. Politiconan no por haci y deshaci y kere cu nan ta “walk away”. Cu esaki Benny no por scapa como su caso ta mucho mas grandi y mucho mas feroz cu esun di ex Minister Paul Croes.

Un tiki di e caso Avestruz y e rol di Benny Sevinger:

Benny Sevinger ex Minister di AVP a wordo acusa di 5 acusacion grave pa Ministerio Publico y a wordo hiba dilanti mesa berde “strafrechterlijk” pa lo siguiente 1. Valsheid in geschrifte ( Falsificacion), 2. Oplichting ( Estafa), 3. Misbruik van Functie ( Mal uzo di poder), 4. Het aannemen van steekpenningen( aldan niet handelen instrijd met zijn plicht) acepta Soborno, 5. Opzettelijk gewoonte witwassen ( Deliberadamente y a proposito laba placa). Den luna di october y november di aña pasa fiscalnan a repasa e desaster cu e criminalnan di AVP a comete. Entre otro un hotel a paga fiesta pa un yiu na balor di 8 mil US Dollar a cambio di fabor. Susebeek e “best friend” di Benny y alabes padrastro di Gerlien Croes tin un cuenta na Orca Bank na Curaçao cu 2.4 miyon florin cash di negoshinan haci cu tereno di pueblo. Leoncita culpabel di a ricibi 800 mil florin cash di negoshinan cu tereno di pueblo. Gaby Werleman ex candidato di AVP y consehero di Benny a bende un solo tereno pa 7 miyon florin. Tur e pruebanan aki a wordo treci den corte. Asina tin centenares di pruebanan con Benny tabata brinda cooperacion y ricibi recompensa a cambio. Envelop cu 200 mil florin cash a wordo hiba di cas di Leoncita pa Benny. Por a prueba cu Susebeek a paga 100 mil florin pa renoba, traha cura di cas, regala hardin y gym pa Benny su cas. Tur e pruebanan aki a wordo hiba dilanti mesa berde. Pues Benny Sevinger ta un berguensa pa politica den su totalidad na Aruba y mas berguensa ta e lider di papel Mike Eman ainda ta mantene Benny den Parlamento. Hasta Mike Eman publicamente a pidi pueblo vota pa Benny siendo Benny tabata den KIA. Pues diabierna awor ta keda un dia cu lo bay den historia pa asina manda e señal pa por caba cu corupcion den politica di pais Aruba.

Benny Sevinger a grita 18 di januari 2018 den Parlamento I don’t give a damn!

Despues cu pueblo a core cu AVP malamente for di gobernacion na september 2017 algun ex ministernan di AVP a ricibi e oportunidad pa drenta Parlamento. Mike Eman tabata unico cu a bira lomba pa tur su votadonan lagando nan na caya y a scoge pa retira y laga otro politico hala garoshi pe. Durante un reunion publico (cual ta graba den sistema na Parlamento) dia 18 di januari 2018, Benny Sevinger tabatin e curashi di grita e palabranan “I don’t give a damn!” Despues, cu Parlamentarionan nobo di e gobernacion nobo na e momento ey publicamente a splica pueblo e desaster cu nan a encontra y a repasa algun documento di corpucion den dunamento di terenonan comercial na amigonan di Benny. Tur esaki tabata prome cu e investigacion di Ministerio Publico a inicia. Benny na su turno sintiendo su mes ainda “UNTOUCHABLE” na e momentonan ey, a hiba palabra y a keda play “wrong and strong” gritando I don’t give a damn!. Hopi tristo mes e reaccion di Benny na henter pueblo di Aruba. E dia a yega y awe casi 5 aña despues e diabierna di Benny di AVP tambe a yega. Ban mira si despues di e sentencia di Hues, si Benny lo grita mescos faltando tur clase di respet na pueblo. Nunca pero nunca mas AVP por haya un voto di confiansa di pueblo!