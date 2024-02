Secretario General di Defensa, Maarten Schurink, a haci un bishita di trabou n’e islanan ABC. El a combersa cu e trahadonan di Marina, y marechaussee, ehercito y marechaussee cu ta ubica riba e Islanan di Caribe Hulandes.



Cu un area di costa di mas of menos 900 kilometer, hopi trafico aereo y acuatico ta haci di esaki un area dinamico, den cua e menasa no ta solamente hipotetico. Hunto cu Wardacosta, Duana, Polis den e paisnan rond, Defensa ta traha hunto pa percura pa siguridad den Region Caribe Hulandes.Secretario General Maarten Schurink su palabranan: “Hustamente den e tempo aki cu nos ta preparando nos mes pa un conflicto no desea dentro di cinco pa dies aña, nos tin mester di otro. Den Reino i tambe pafo di Reino.”