Secretario di Reino Hulandes a wordo poni na altanto di situacion financiero di nos pais

Prome Minister Sra. Evelyn Wever-Croes, Minister di Finansas Xiomara Ruiz-Maduro y Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a reuni awe mainta cu Secretario di Reino Hulandes, Raymond Knops na Bestuurskantoor. Enfasis di e bishita di Secretario Knops primeramente ta pa cera conoci cu Gobierno nobo di Aruba. Pero tambe pa ta altanto di e situacion financiero di nos pais.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu e reunion aki tabata di sumo importancia pa nos pais na unda a informa Secretario Knops riba e situacion financiero real di nos pais. Tambe Gobierno a informe con leu ta cu e plannan pa trece Aruba bek riba e trayectoria con pa yega na un presupuesto sostenibel y saludabel. Un presupuesto sin deficit sino cu surplus.

Hulanda a concede Aruba mas espacio pa prepara e plan pa yega na presupuesto balansa pasobra Gobierno kier cumpli cu palabracionnan haci y bay na un Aruba cu un situacion financiero sano sin deficit teniendo espacio tambe pa haci inversionnan. Aruba a sinti e resultado ora cu inversion den cuido social ta wordo neglisha cu e morto di dos criatura, y esaki Gobierno no kier pa bolbe pasa. Nos a mira inversionnan di e gobierno anterior cu a inverti den caretera mas tanto. Pero awo ta falta di inversionnan den e ser humano, den enseñansa, den salubridad entre otro. Esaki ta un tema tambe cu a capta atencion di Secretario di Reino na unda cu Gobierno a mustr’e cu ta trahando riba un plan di crisis social.

Gobierno a informa sr. Knops tambe con a encontra Gobernacion. E forma con no tabata tin un traspaso na unda cu basicamente a wordo sabotea pa cuminsa traha y con tur dia ainda Gobierno ta hayando sorpersanan di decisionnan inadecua cu Gobierno anterior a tuma. Riba esaki, Prome Minister a informa sr. Knops cu Gobierno lo percura pa den futuro esaki no pasa mas den un traspaso di Gobierno, na unda lo introduci reglanan y protocolnan pa asina e traspaso bay den un forma ordena.

E crisis di e situacion di Venezuala tambe tabata un tema cu a haya atencion den reunion cu Secretario Knops cu a conduci na e tema di preocupacion cu tambe a wordo trata ta si den e caso cu bin un crisis na Venezuela y hopi hende sali y kier yega Aruba, lo bira algo cu Aruba so lo no por carga na unda Reino lo mester saca un man pa yuda. Y si no atende cu e tema aki apropiadamente, e lo refleha malo pa henter Reino.

Prome Minister a informa tambe cu Aruba kier mantene un bon relacion den Reino a base di madures y respet mutuo na unda cu nos mes lo atende cu nos asunto y problemanan y percura pa nos tin solucionnan structural y unda cu di berdad tin mester, nos lo acudi na Hulanda pa ayudo.

Prome Minister a enfatisa cerca Sr. Knops cu Gobierno aki ta un Gobierno nobo cu vision nobo y lo kier concentra riba dos pilar importante. Nos kier un finansas publico saludabel y na ordo. Nos kier bon gobernacion, di ordo y respet pa asina nos pone e ser humano central.