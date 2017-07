Secretario di Prensa, Sean Spicer ta renuncia na su cargo

WASHINGTON, D.C., Merca- Secretario di Prensa di White House, Sean Spicer, a renuncia na su cargo diabierna mainta. Segun The New York Times, Spicer a informa presidente di Merca, Donald Trump, cu su decision ta conforme e designacion di e finansista Anthony Scaramucci como director di comunicacion.

Segun e publicacion, e ex- vocero ta considera cu e eleccion ta un grave eror. Di su banda, fuentenan cercano na gobierno a reitera cu e mandatario Mericano a expresa na Scaramucci su intencion di sigui cu e nombracion.

Posiblemente e decision di Trump ta relaciona cu e reorganisacion di e ekipo responsabel di comunicacion y prensa, cual a wordo priminti di tuma luga. Na cuminsamento di Mei, Trump a admiti cu Spicer “ta haciendo un bon trabao”, pero cu ta haya “sla”.

Kisas e prome señal di alarma relaciona cu e permanencia den e cargo di secretario di prensa a tuma luga durante e bishita presidencial na Vaticano y e audiencia cu Papa Fransisco na fin di Mei. E tempo ey, e mandatario Mericano tabata compaña pa su famia y algun di e miembronan mas cercano di su gabinete, pero e ausencia di Spicer tabata notabel.

Durante su trabao den gobierno, e vocero a duna di papia pa su declaracionnan controversial. Na April ultimo, el a compara e presidente Sirio Bashar al Assad cu Adolf Hitler y a insulta victimanan di Holocausto, incluyendo Iran riba e lista cu segun Spicer, ta “Estadonan fracasa”.

Fuente: https://actualidad.rt.com