Reino: Alexandra van Huffelen, sekretario di estado di Relashonnan den Reino i Digitalisashon, ta bishitá Boneiru, Saba i Sint Eustatius di 12 pa 17 di novèmber.

Un parti importante di e bishita di trabou ta e stipulashon di e akuerdo atministrativo ku Saba i Sint Eustatius: e Pakete Saba i Akuerdo di Sint Eustatius. Durante e bishita di trabou aki lo tin enkuentro ku e kolegio ehekutivo nobo na Boneiru pa prepará un akuerdo atministrativo pa firma despues.

E sekretario di estado ta responsabel tambe pa e agènda di maneho di Hulanda Karibense. A elaborá e agènda di maneho pa hasi bibamentu pagabel pa mas hende posibel. Na Boneiru e ta papia ku e korporashon di konstrukshon di bibienda, Fundashon Cas Bonairiano, i e ta bishitá un sitio di konstrukshon na Hato, unda ta konstruí kas sosial. Na Boneiru tambe lo tin bishita na empresarionan chikitu i na MBO. E ta papia ku studiantenan tokante studia i biba na Boneiru.

Na Saba, e sekretario di estado ta firma un ‘Letter of Intent’, den kua ta bini akuerdo tokante entre otro e konstrukshon di bibienda pagabel riba e isla. Otro firmante ta Entidat Públiko Saba, korporashon di bibienda Bazalt Wonen i fundashon Own Your Own Home. Na Saba tin tambe un bishita na e sitio di konstrukshon di e haf nobo i kombersashon ku empresarionan chikitu riba agènda.

E bishita di trabou lo terminá na Sint Eustatius. Aki e sekretario di estado ta selebrá Statia Day riba 16 di novèmber huntu ku e abitantenan di e isla. 6’or di mainta e lo asistí na e seremonia di bandera i lo duna un diskurso na okashon di e edishon number 247 di ‘First Salute’.

Ademas e sekretario di estado ta papia ku Konseho Insular i ku e Kolegio Ehekutivo. Tambe e ta bishitá e Korte Komun di Hustisia na Sint Eustatius na unda e ta topa ku e presidente di Korte. Na final, e ta bai wak kasnan di hür sosial renobá ku ta bira duradero pa motibu ku ta pone pènelnan solar.