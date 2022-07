E Secretario di estado di ‘Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ di Hulanda, Maarten van Ooijen, a firma un acuerdo di cooperacion cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba, pa asina Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba amplia nan servicio di ayudo telefonico pa mucha y hoben pa e islanan di St. Eustatius, Saba y Bonaire.

Desde 16 di maart caba e muchanan y hobenan di St. Eustatius por yama 918 Guana Chat na St. Eustatius y ricibi oido, informacion, guia y conseho for di e mentornan di Telefon pa Hubentud Aruba. For di 27 di juni e muchanan y hobenan di e isla di Saba tambe por haci uzo di e servicio aki y Bonaire lo sigui mas despues e aña aki. Via di e 918 e muchanan y hobenan di Caribe Hulandes por ricibi tur dia di 2:00 te cu 6:00 di atardi ayudo gratis y anonimo for di Telefon pa Hubentud Aruba.

Pa mas di 22 aña caba Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta dunando oido, informacion, guia y conseho na e muchanan y hobenan di Aruba via di internet y/of telefon. E ayudo na e muchanan y hobenan di e islanan St. Eustatius, Saba y Bonaire ta den cuadro di e ‘kenniscentrum’ di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba cu ta exportando conocimiento. Como un ‘Kenniscentrum’ Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta exportanando conocimiento na organisacionan gubernamental y no-gubernamental den region. Banda di crea conocimiento y comparti conocimiento, awor Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba como un ‘Kenniscentrum’ ta bai sigui exporta conocimento.

E ampliacion di e servicionan di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba na e islanan di Caribe Hulandes ta un desaroyo hopi importante pa e muchanan y hobenan di e islanan di Caribe Hulandes. James Sneek: ‘ E ayudo telefonico pa mucha y hoben ta pa tur mucha y hoben cu tin mester di un persona pa scuchanan’. ‘E mucha y hoben por papia di tur cos’.’ Semper e mucha of hoben por pidi ayudo y por conta semper locaul ta molestie’.

Ministerio di ‘Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ ta responsabel pa material den cuadro di comunicacion, manera e website www.guanachat918.com y material di promocion. Secretario di sstado van Ooijen: ‘Ta bon mes cu tin un linea telefonico di ayudo pa mucha y hoben’. ‘Ta importante cu muchanan y hobenan por tin un caminda pa comunica na momento cu nan tin preocupacion of pregunta’. ‘Un persona pa scucha nan caba por haci un diferencia grandi den nan bida’. ‘Mi ta spera cu esaki por stimula e muchanan y hobenan pa papia tocante cosnan cu ta strobanan den nan desaroyo’. ‘Cu servicionan accesibel manera esaki, nos kier contribui na un estado mental saludabel di e muchanan y hobenan di Reino Hulandes completo’.

Un gradicimento ta bai na Aruba Airport Authority N.V., Web Aruba N.V., Setar N.V., Hyatt Place Aruba Airport, Flow, TelEm, Eutel, Satel, Openbaar Lichaam St. Eustatius, Openbaar Lichaam Saba, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nederland y Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie.

Pa mas informacion tocante di e servicio cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta dunando na e muchanan/ hobenan di St. Eustatius y Saba por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011