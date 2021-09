Seccion di Malesanan Infeccioso ta habri pa publico atrobe

Debi na e situacion actual di COVID-19 na Aruba, unda dia pa dia e casonan ta bahando y e labornan relaciona cu COVID-19 tambe ta den un face manehabel. Entrante diamars di 28 di september seccion di Malesanan Infeccioso di Departamento di Salud Publico ta informa cu nan ta habri nan portanan bek pa publico y ta reaunuda tur nan servicionan cu anteriormente a wordo limita.

Seccion di Malesanan Infeccioso ta brinda diferente servicio manera entre otro, aplicacion di diferente otro vacunanan (cu exepcion di e vacuna di COVID),test di PPD/Mantoux y regla test medico pa DIMAS. Pa busca otro tipo di vacuna cu no ta COVID ta nesesario pa haci un cita via 5224239/5224241 of por mail nos na [email protected] Pa loke ta trata e test medico di DIMAS mester manda un mail na [email protected] y nos personal lo comunica cu e cliente cu demas instruccion.

Seccion di Malesanan Infeccioso ta habri di dialuna di diabierna parti mainta for di 7:45 pa 11:30 y parti atardi for di 1:15 pa 3:30. Pa mas informacion por yama Departamento di Salud Publico na telefoon 5224200 of por mail seccion di Malesanan Infeccioso na [email protected]

