E cuido preventivo cu Seccion Cuido Salud Hubenil ta ofrece ta cuminsa for di infancia y ta sigui te cu adolescencia. Ta importante pa tur mucha crece saludabel y wordo proteha den nan desaroyo y bienestar. P’esey Seccion Cuido Salud Hubenil ta brinda su aporte, cual ta a base di derechonan di mucha, entre otro: derecho riba un bon cuido di salud, derecho riba enseñansa y tambe derecho riba un nomber y nacionalidad, sin discriminacion y sin exclui ningun mucha.

Saminacion di Salud

Manera tur aña Seccion Cuido Salud Hubenil ta ofrece saminacion di salud na scolnan primario (preparatorio, basico y special) na grupo di mucha segun indicacion di scol, cual tambe lo wordo informa na mayornan. E saminacion ta encera e parti salud fisico (e.o. peso, largura, motorico, oido, bista, curason, djente etc), e parti salud social emocional (su sentimentonan, experencianan, amigonan etc) y tambe informacion di mayor of scol lo por yuda pa cu e salud di e mucha. Si ta necesario Cuido Salud Hubenil lo duna conseho of referi pa asina e mucha ricibi e sosten of ayudo necesario den acuerdo cu su mayornan. Tur saminacion haci pa seccion Cuido Salud Hubenil ta wordo haci pa promove y proteha salud y bienestar di muchanan, pa asina mas y mas mucha crece y desaroya saludabel aki na Aruba. E dokternan di Cuido Salud Hubenil ta mesun dokternan cu ta controla y monitoria e salud y desaroyo di baby/ peuter na Wit Gele Kruis y ta sigui den e periodo escolar. Den e periodo escolar e saminacion ta wordo haci door di dokternan y enfermeranan di Cuido Salud Hubenil, cu colaboracion di mayornan, scolnan y unda ta necesario lo involucra otro instancianan di cuido.

Formulario cu pregunta

Den cuadro di e saminacionnan preventivo di salud na scol, Seccion Cuido Salud Hubenil ta pidi mayor pa jena un formulario cu e mucha lo ricibi na scol y entrega esaki na e docente dentro di dos siman.

Obhecion?

Seccion Cuido Hubenil ta sali for di punto di salida cu tur mayor kier un bon salud y bienestar pa nan yiu cual ta den cuadro di derecho di mucha. Si mayor/ voogd tin obhecion pa esaki, mester manda esaki den e formulario completamente yena bek pa scol dentro di 2 siman. Por fabor yena nomber completo y fecha di nacemento di e yiu. Den caso cu no entrega e formulario, Seccion Cuido Salud Hubenil ta asumi cu mayor/ voogd ta duna permiso pa e control medico di su yiu na scol.

Pregunta?

Si tin cualkier pregunta por contact nos libremente na telefon 522-4200/ 522-4294, via whatsapp 735-2982 of via email [email protected].

