SEBIN ta detene vice presidente di Asamblea Nacional di Venezuela

CARACAS, Venezuela- Diaranson funcionarionan di e Servicio di Inteligencia Nacional (Sebin) a detene e prome vice presidente di e Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.

Anteriormente, e diputado a denuncia for di e sede di Accion Democratica na Caracas, cu e ta rondona pa miembronan di siguridad di e regimen di Maduro. Di mes manera, Henry Ramos Allup a anuncia cu e auto den cual e parlamentario tabata aden, a wordo rondona door di Sebin.

E diputado Carlos Prosperi a splica na medionan di comunicacion, cu ora nan a yega na e sitio, nan no wordo permiti acceso na e luga. Mirando cu Zambrano no a baha for di e auto, funcionarionan di Sebin a dicidi di busca un takelwagen pa nan takel e auto. Presuntamente, Zambrano lo a wordo traslada pa Helicoide.

E detencion ta responde na a orden di e huicio di parti di TSJ di Maduro na shete diputado di e Asamblea Nacional, acusa di participa den e lantamento militar di dia 30 di april ultimo.

