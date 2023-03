E siman aki ta tuma luga e conferencia mas importante di e industria crucero. E edicion di “Seatrade Cruise Global” pa aña 2023 ta demostra un acogida importante pa e industria aki. Ta conta cu un participacion di mas di 10,000 profesional representando mas di 100 pais rond mundo.

Aruba Ports Authority N.V. (APA) hunto cu Aruba Tourism Authority (A.T.A) ta reuni cu e lineanan di crucero mas importante pa Aruba, manera ta Royal Caribbean Group, Carnival Cruise Lines, Norwegian Cruise Lines, Holland America Line, MSC, etc. E enfoke ta tambe riba e lineanan mas luhoso, manera The Ritz Carlton Yacht Collection, Azamara Cruises y Seabourne, cu ta alinea den e filosofia di e asina yama “High Value, Low Impact”.

Alabes ta sigui pusha pa reenforsa e temporada abou, esta den e lunanan di mei pa september. Manera indica caba, aña 2023 lo ta positivo pa e industria, mientras cu aña 2024 y 2025 tambe ta mustra prometedo, specialmente cu indicacion di un mehoracion durante e temporada abou.

Resultado di e reunionnan ta hopi positivo y mas bien ta confirma un recuperacion y crecemento di e industria den e region y tambe pa Aruba. E lineanan crucero a duna Aruba comentario masha positivo di nan pasaheronan manteniendo e posicion di liderazgo cu e waf y destinacion di Aruba ta custuma di tin. E lineanan crucero a demostra hopi interes den e desaroyo di waf di crucero na Oranjestad y tambe pa e desaroyo di Port City.

Adicionalmente, APA ta hopi satisfecho cu e cooperacion estrecho cu nos islanan ruman Boneiro y Corsou, door di para hunto den un solo booth. E strategia aki a duna mas forsa pa convence lineanan crucero pa inclui Aruba den nan itinerario. Igualmente, tambe ta sigui estrecha e lasonan di cooperacion cu otro destinacionnan, specialmente den e parti zuid di Caribe pa stimula e asina yama “Southern Caribbean Cruising”.

“Nos a demostra den aña 2022 cu nos por. E aña aki, si tur cos bay bon, nos lo ta cerca di e nivel di 2019. Pero cu e contactonan y e reunionnan cu ta culminando awo, nos ta convenci cu pa otro aña nos lo por sigui mira un desaroyo positivo di e industria crucero na Aruba”, asina Marc Figaroa, CEO di Aruba Ports Authority N.V. a sigura. “Aruba como destinacion a demostra tur linea crucero cu tin demanda di e pasaheronan pa nos isla. E importancia ta pa nan sigui inclui nos den nan iterinario”.

Durante e dianan cu ta sigui, APA tin mas reunion programa pa asina maximalisa e oportunidad cu e conferencia aki ta brinda y asina sigui amplia e relacionnan comercial y sigui desaroya e industria crucero.