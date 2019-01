SEARS ta evita bancarota y su tiendanan lo keda habri

NEW YORK (AP) — SEARS a logra un extension den su intento pa evita su desaparicion total. E accionista principal y alabes presidente di SEARS, Eddie Lampert, a gana un subasta di bancarota na New York, segun un fuente familiarisa cu e negociacionnan. E persona a papia bou di condicion di anonimato ya cu e no tabata autorisa pa discuti e tema.

Den e ultimo dianan, Lampert a aumenta e bet na mas di 5 biyon dollar.

Lampert, cu a hiba e compania na proteccion di bancarrota, lo por mantene e mas o menos 400 tiendanan SEARS cu a keda, cual ta nifica cu varios mil empleo ta keda salba. Al menos, p’aworaki.

Edward Lamprt, accionista princpal di SEARS

Pregunta ta keda, si SEARS, funda 132 aña pasa, lo por sobrevivi e era di Amazon.

Na october, SEARS a presenta un solicitud di proteccion di Chapter 11 di e Bankruptcy Law di Merca. E tempo ey e tabata tin 687 tienda y 68 mil persona den servicio. Na e punto mas halto, el a yega di tin 4 mil tienda. Esaki tabata na 2012.

Lampert ta di opinion cu e compania ainda tin potencial, incluso si e tin cu competi cu no solamente Amazon, pero tambe cu Walmart, Target y tiendanan di descuento cu a habri nan mesun sucursalnan.

Bou maneho di Lambert, SEARS a sobrevivi door di segrega tiendanan y bende marcanan cu a bira sinonimo di e tienda, manera Craftsman. Lampert a saca di su mesun placa y a improvisa acuerdonan pa mantene e compania na laira, aunke criticonan ta bisa cu el a haci esaki solamente pa beneficia su fondo di cobertura ESL.

Cuater aña pasa, e compania a crea un fondo di inversion pa real estate pa haya ingreso di su cantidad grandi di propiedadnan. El a bende y huur mas di 200 propiedad di REIT, di cual Lampert ta un accionista importante.

Lampert ta doño di 31% di e accionnan di SEARS y su fondo di cobertura tin un participacion di 18.5%, según FactSet.

Lampert a merge SEARS hunto cu Kmart na 2005, dos aña despues di cu el a scapa Kmart di bancarota. El a hura di trece SEARS bek na su grandesa di antes, pero esaki nunca a sosode.

E compania, golpia pa e recesion di cual el a logra supera ora el a cambia e tendencia di e consumidor y cu rivalnan fuerte, e no tabata tin un aña rentabel desde 2010 y a sufri 11 aña consecutivo di disminucion di bentanan anual. Lampert a wordo critica pa e hecho cu e no ta invertiendo den e tiendanan, cu ya caba ta ‘outdated’.

