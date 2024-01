Trinta aña pasa, dia 7 di januari 1994, e fundacion SARFA (Seach And Rescue Aruba) a keda estableci. E idea pa lanta un search and rescue na Aruba, a bin di Eduardo Mansur y e co-fundadornan tabata Ruben Croes y Giovanny Hoek. Miembronan di e prome directiva ta mi persona, Ruben Croes, como presidente, Pierre Kock, Adolph Croes, Edgar Croes, y Danilo Webb. Sr. Tony Green (dfm) tabata un di e personanan di prome ora di SARFA cu a fungi den directiva pa hopi aña. Descanso Tony y danki for a job well done.

Mision

E mision di SARFA ta pa busca y rescata personanan cu ta haya nan mes den peligro. Buskeda ta tuma luga riba tera, den aire y riba lama. Miembronan di Sarfa ta sigui trainingnan intensivo na Schotland pa asina ta bon prepara pa nan rescatenan. SARFA tin bon relacion di trabou cu Search and Rescue di Corsou y Hulanda.



Miles di RescateReflehando riba e 30 añanan den SARFA, mi tin cu bisa cu nos a haci miles di rescate riba lama y riba tera den e trinta añanan cu a transcuri. No solamente cu nos a rescata ser humano, sino tambe boto y material. Riba tera tambe nos a realisa diferente rescate. Loke mas a haci un impacto riba mi, ta SARFA su trabounan desplega despues di e temblor na Haiti. Mi ta gradici tur nos boluntarionan, kendenan a haci e 30 añanan aki posibel.David Webb: nos heroeLoke ta duel nos hopi, ta perdida di un di nos miembronan, David Webb, kende a perde su bida durante rescate. El a muri un heroe. Paz na su alma. Descanso na famia y tur su amigonan di SARFA.”

Palabranan di Gratitud

Eduardo Mansur

Nos tin hopi hende pa gradici, pero e prome persona pa gradici ta Sr. Eduardo Mansur pa su iniciativa y trabou duro pa Aruba por a logra su propio Search and Rescue foundation. Danki Eduardo pa bo empeño y sosten durante tur e añanan aki.

Protector

Sr. Olindo Koolman, ex-gobernador di Aruba, ta Protector di SARFA desde su comienso. Danki pa semper tey pa nos, Sr. Koolman. Nos ta hopi agradecido pa bo interes y sosten durante 30 aña.

Muhe y homber balente

Mediante e comunicado aki y den mi funcion como presidente di SARFA, mi kier a expresa palabranan di inmenso gratitud na tur nos miembronan. A pesar di nos empeño pa ta exacto, ta duel nos si nos por a falta un of otro miembro den nos lista akibou. Danki na cada un di boso, muher y hombernan balente, pa haci SARFA loke e ta awe. Laga nos recorda awe tambe, partida di David Webb, cu a duna su bida salbando su prohimo.”

Miembronan di SARFA: Abi Harms, Adolph Croes, Alex Kock, Alex Maduro, Alex Solognier, Alexander Kock, Andy Frans, Anton Peters, Arthur Panneflek, Azriah Palm, Baboe Hoek, Carlos Peterson, Clifford Rosa, Danilo Webb, David Webb (dfm), Dito de Kort, Dr. Angela, Edgar Croes, Eduardo Mansur, Efrain “Boeki” Boekhoudt (dfm), Elvis Arends, Elvis Tromp, Eric Tromp, Gerry Zijlstra, Gillaine Kock, Gino Paskel, Giovanny Hoek, Gisbert Boekhoudt, Gregory Croes, Hubert de Cuba, Igmar Franken, Ilka Lacle, Ilonca de Mey, Jeanette Beaumont, Joandra de Cuba, Jocelyn Daris, John Ras, Marilus Sprok, Mary Jaccopucchi, Michael Carty, Navio Valdez, Nelson Speed Andrade, Olindo Koolman (Protector), Patrick Geerman, Pierre Kock, Randy Lacle, Randy Ras, Regina Samuels, Ricky Lacle, Roberto (Peppy) Oduber, Ronny Winklaar, Ruben Croes, Ruben Sprok, Rudy Webb, Sander Vellinga, Seth Martijn, Suzette Richardson, Thairine Becker, Ulrich Bertrand, Victor Boekhoudt y Yestin Croes.