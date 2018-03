Sean Toppenberg y Linda Smit Guardian ganadonan di e Sprint Triathlon

Diadomingo ultimo un total di 80 atleta a competi den e Sprint Triathlon. Mester bisa cu di e 80 atleta 11 cu a inscribi tabata atletanan international, unda a haya 2 di Alemania, 2 di Hulanda, 3 di Spaña y 3 di USA. Tabata tin un total di 49 individual y 2 Relay Team. Den e distancia Super Sprint nos a haya 15 individual y 4 relay team.

E cooperacion di Polis, tanto cu auto, motorbrigada y boto di polis tabata un bes mas sublime. Durante e competencia e biento tawata basta fuerte unda no por a uza kayak.

Paloke ta e competencia mes mester bisa cu e dos ganadornan overall a resulta Sean Toppenberg y Linda Smit cu un bes mas ta logra un otro triunfo. E resultadonan general den femenino overall nos tin 1. Linda Smit, 2. Shamira Clara y 3. Amadee Nicolaas. Den U19 nos tin 1. Mack van den Eerenbeemt, mientras den masculino overall nos tin 1.Sean Toppenberg2. Mario Nooien y 3. Incoe Martinus. Den e categoria Relay nos a haya 1.Nayeli Tromp, Akeem Kock y Alric Kock, na di dos lugar a keda Berry den Dunnen, Ryan Ridderstap. Den Female Open nos a haya1. Yahaira Jansen mientras den Male 10 – 11 nos tin 1. Christiaan Jansen, 2. Rylan Semeleer y 3. Kyon Maduro.Den e categoria Female 10 – 11 nos tin 1. Aleeza Semeleer, 2. Vera Bakmeyer y 3. Elizabeth Sotelo. Den e Male Open 12 – 14 nos tin 1. Morelas Justin, 2. Sotelo Richard y 3. Maurice Martis mientras den e Relay Kids nos tin 1. Inald Fernandez Perna, Jeandrick Croes.

Stichting Sportsubsidie Aruba ta subsidia e competencia di Sprint Triathlon organisa pa Aruba Triathlon Association.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, 1-Off, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa Y Gana bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

