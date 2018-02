Sea consciente cu si bo ta bay bebe, busca bo amigo Didi

Relaciona cu e campaña amigo Didi, mas tanto den e temporada aki di carnaval a ser haya hopi caso di hende cu hasta a perde rijbewijs door di core auto bou influencia. Sra. Rullienne Arends di FADA ta elabora mas ariba esaki.

El a expresa cu en berdad a pesar cu esaki tabata t’ey a ser haya hopi mas caso di detencion pa cu e problematica aki cu ta presenta riba nos comunidad. Por a ripara hopi caso tabata tin di haber cu alcohol pero tambe droga, anto FADA ta recomenda pa riba e ultimo weekend aki di carnaval grandi sea consciente si bo ta bay bebe busca bo amigo Didi, tin hopi hende cu a post y saca potret cu nan ta uzando nan amigo Didi, mas tanto e hobennan cu tin biaha ta actua sin pensa of cu no lo tin un consecuencia, anto e ora polis garabo y mester bay cera.

Por ultimo, Sra Rullienne Arends di FADA a bisa cu manera carnaval finalisa FADA cu otro instancianan concerni lo mester bay sinta y prepara di un manera mas agresivo riba e problematica aki. Esaki pa por baha e cantidad di uzo di alcohol, tambe zorg pa nos hobennan bira mas consciente pa cu nan comportacion. Pa nan no cay den problema cu ley, door di nan mal comportacion, cosnan por bay robes pe.

