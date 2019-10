Sea alerta pa SMS Scam cu nomber di Banco Central aden

Banco Central di Aruba (BCA) a tuma nota cu for di ayera 3 oktober 2019, tin sms-nan cu ta wordo ricibi cu lo ta pretende di ta for di BCA.

Manera: “Felicidades por haber ganado 1000$ visite ahora aqui [link] para confirmar su premio este BANCO CENTRALE OF ARUBA”

E sms-nan aki NO ta di BCA y e no ta para responsabel pa nan. BCA ta lamenta e situacion malicioso y ta suplica publico pa NO contesta ni yama e number aki pasobra e sms-nan aki no ta di BCA y esunnan cu a mandanan NO ta liga na ningun operacion relata na BCA.

