Gobierno di Aruba pa medio di SDG Commissie Aruba den colaboracion cu Nacionnan Uni ta organisando un workshop riba e thema “Raising SDG Public Awareness”.



E workshop tin como meta pa aumenta e conocemento y crea conscientisacion tocante e Metanan Mundial pa Desaroyo Sostenibel (SDG) 2030 di Nacionnan Uni. Aruba como pais autonomo den reino Hulandes tambe a uni su mes na logra e metanan aki.

Ken por participa?

SDG Commissie Aruba ta invita companianan, organisacionnan, NGO’s y prensa pa inscribi un representante cu ta traha den e area di Comunicacion, PR, Marketing of di Maneho (policy) pa acudi na e workshop.



Contenido di e workshopE participante lo siña strategianan di Comunicacion con pa aplica e conocemento di SDG’s den e empresa of organisacion y evidence based communication. Como tambe e balor di crea partnerships, best practices y hermentnan y di e forma aki contribui na conscientisacion di e Metanan Mundial pa Desaroyo Sostenibel.Dia: 27 di maart 2024Orario: 1 PM pa 4.30 PMLugar: DEACI / Directie Economische Zaken, Handel en Industrie @ Sun Plaza Mall.Costo: gratisPa registra por bishita e pagina di Facebook of Instagram di SDG Aruba of klik riba e link yena e formulario: https://forms.gle/f4yNDYQQafjoqwCs7.

Importante pa tene cuenta

Pa motibo cu e cuponan ta limita y nos compromiso pa e cursistanan refleha e diversidad di nos comunidad nos ta implementa un proceso di seleccion y e principio di “first come first serve”. Asina ta registra lo mas pronto posibel pa forma parti di e workshop dinamico riba e area di Comunicacion Strategico di SDG’s ofreci completamente gratis door di Nacionnan Uni.

Trahando hunto na e Metanan Mundial pa Desaroyo Sostenibel di Nacionnan Uni, Aruba tambe por logra e metanan pa aña 2030. Pa mas informacion kico e SDG ta y kico e ta encera por bishita e siguiente link: https://sdgs.un.org/goals

Bishita e website di SDG Aruba https://sdgaruba.com/pages/ y conoce un poco mas di e iniciativanan di Aruba pa logra e Metanan Mundial pa Desaroyo Sostenibel di Nacionnan Uni.