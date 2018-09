Scucha, Compronde, Papia y Yuda!

Debby Doo Speelschool; Dizah’s pre-school; Dora & Diego Speelschool; Happy Day Speelschool; Jelly Kids Pre-school; Little Zoo Daycare; Love’n Care Daycare; Kids Creation Center; Pasa Dushi Pasa Pret peuterschool; Pavia Kidsclub; Scol di Hunga Tuti Fruti; Smart Kidz Playschool; Sunny Side Daycare; Tante Deta Kinderdagverblijf; Tante Joja Speelschool; The Cradle Daycare; Traimerdia Kudawecha; Traimerdia Oranjestad.

Diaranson ultimo dia 5 di September ‘Un Anochi Informativo’ a ser organisa dor di Fundacion Pa Nos Muchanan (FPNM) pa tur lider cu ta traha den centro di cuido di mucha y traimerdia entre 0 pa 12 aña. Excelente; esey tawata e reacion di cada participante cu a participa. E charla aki a tuma lugar na FPNM.

Orador pa e anochi aki tawata Sr. Johnny Boekhoudt kende ta un ‘Forensisch Psycholoog’ cu actualmente ta trahando na Orthopedagogisch Centrum Aruba. E topiconan pa e anochi aki tawata ‘Con un mucha por surpasa tristesa di un perdida y Con pa anda cu rabia di mucha’. Un anochi sumamente interesante caminda e lidernan a haña informacion cu lo por usa den nan trabou diariamente. Sr Boekhoudt a splica e fase nan di tristesa cu un mucha por pasa aden, sigi riba e parti di rabia y con pa yuda un mucha pa surpasa esaki pa un temporada largo. Tambe Sr Boekhoudt a añadi cu tur mucha ta expresa nan mes na nan momento sea cu nan ta tristo of rabia. Y pesey ta importante pa laga un mucha expresa su sentimiento, cual cu ta algo importante pa su desaroyo.

Finalmente nos por conlcui cu e anochi aki tawata uno informativo y interactivo caminda Sr. Boekhoudt a engrandece e conocemento di cada lider den Centro of Traimerdia nan cu a participa.

FPNM ta gradici Sr. Boekhoudt pa su dedicacion y tempo pa brinda un anochi exitoso una bes mas. Alabes FPNM ta felicita e lidernan y ta deseando nan exito cu e incorporacion di e informacion den nan centro!

