Scouting ta provee lectura “Characteristica di personalidad cu ta yuda hobennan alcansa exito”

Scouting Aruba cu tin como meta pa desaroya hobennan pa ta futuro lidernan. Recientemente a provee lectura ‘Characteristica di personalidad cu ta yuda hobennan alcansa exito,’ duna pa Desaroyo di Talento Certifica y Docente di hobennan, Sra. Sharleen Tromp. Esaki den cuadro pa yuda e damanan hoben sa cu e cambio ta cuminsa cu nan mes. Lider di Grupo, Sra. Annelien Tromp-Diaz ta conta cu concientisacion propio ta hopi importante. “Self-awareness ta hopi importante, awendia nos tin e tendencia di wak tur hende rond di nos, pero nos no ta wak nos mes y manera Sra. Sharleen Tromp ta bisa, bo no por cambia e otro persona pero solamente bo por mehora bo mes. Nos mester sa mehora nos mes y asina mehora nos relacionnan y bira exitoso den esaki. Sea den nos relacionnan na cas, na trabou, na scol of cualkier otro area”. Den cuadro di Scouting nan vision, esaki ta di suma importancia. “E grupo aki ta specialmente pa damanan hoben y nos meta ta pa yuda desaroya nan pa ta miho miembronan di comunidad. Damanan cu ta sigur di nan mes, cu tin respet pa nan mes, y pa otronan, cu kier yuda y tin empatia pa otro cuidadanonan y cu ta motiva pa bay dilanti. Damanan, cu na mes momento tambe sa, cu si nan cay na caminda, con pa lanta bek y sigui bay dilanti”, Tromp-Diaz a bisa. “Den padvinderij nos ta traha den grupo, esaki ta un base den Scout. E ta guia pa nan mes, paso cada un di esnan cu a bin awe, ta ‘Young Leaders’ cu nan mes ta guia otro grupo di hoben, mas hoben cu nan riba un base semanal. Y hunto cu e grupo di hoben aki, nos lo bay bek den e material di awe y busca pa aplica esaki awo segun personalidad”. ‘Young Leader,’ Alysha Croes ta conta cu e material a dun’e claridad. “Semper mi tabata hiperactivo y mi tabata gusta manda riba hende. Mi no tabata soporta hende keto y mi tabata bay purba anima nan mas cu por. Pero awe, mi ta calmo y no interumpi hende mas. Mi sa e cosnan cu mi por haci y cosnan cu mi no por haci. Sinembargo durante e lectura di awe, mi a haya sa cu e parti di ta hiperactivo ta un caracteristica di mi personalidad”. Croes, kende ta den MAVO 3, tin cu scoge un vakkenpakket pa bay MAVO 4 ta bisa cu e material a trece claridad riba e area aki tambe pa su persona. “Normalmente mi no ta bon den Scheikunde y den mi vakkenpakket mi a scoge Scheikunde, pero awo mi sa cu mayan mi tin cu yega scol y cambia esaki, pasobra mi no por bay cu algo cu mi no ta haya leuk. E ta mescos cu mi scoge pa bira dokter y ta dokter no tin nada di haci cu mi. Mi mester sa mi habilidadnan pa ora mi bay trabou, mi ta contento y pasiona pa esaki, paso e meta no ta pa mi bay studia pa algo cu mi no gusta”. “Otro cos mas cu mi a logra compronde awe, ta mi ruman. Pasobra mi ruman ta hopi keto y ta laga mi haci mi cos. Pero ami gusta persisti y mi ta keda busca su atencion pero e no ta duna mi atencion. E ora mi ta sigui pusha te ora mi haya su atencion y ultimadamente e ultimo palabra. Pero cu e material di awe, mi a haya sa su personalidad y cu e caracteristica primordial di su personalidad ta, pa ta trankilo. Y berdad, mi ruman ta exactamente manera su personalidad ta discribi”.

