Diaranson durante dia un persona cu ta biba den Pos Chikito area di Spaans Lagoenweg a haya falta di su scooter y un persona cu a mira a informa e habitante kende a horte. Polis tambe a keda notifica y denuncia a keda haci. Buscando paradero di e malandronan, e doño di scooter a dal den un cas na Maxwellstraat den Spaans Lagoenweg Pos Chikito.



Di pafo e por a mira e scooter di dje hinca den e cas y a enfrenta e doño di cas cu a yega di sorpresa. Tabata un mama cu ta un ex parlamentaria cu dos mucha homber bou 16 aña. Nan ta esnan cu a horta e scooter y hinke den cas, y patras di e cas a haya mas pieza di scooter. Ta straña con un mama no por a capta cu yiu a yega cas cu un scooter cu no ta ni di dje y a laga esaki pasa. Sub Fiscal tambe a presenta y bou ordo di fiscal a haya autorisacion pa drenta e cas y asina tuma e scooter den beslag y detene e dos mucha hombernan y keda transporta pa warda di Polis.