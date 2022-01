Despues di amplio deliberacion y basa riba informacion obteni di directivanan di scol na Aruba, CrisisTeam a dicidi di pospone e fecha cu ta habri scolnan pa dialuna 10 di januari pa alumnonan. Esaki pa evita aglomeracion y en bista cu tin hopi docente, mayor y alumnonan den isolacion y quarentena.

E variante di omicron, cu awor ta mas presente na Aruba, ta mas contagioso y pesey CrisisTeam ta urgi scolnan pa tin tur protocol di higiena na vigor. Algun protocol adicional lo wordo comunica na scolnan durante dia, diaranson 5 di januari.

Crisisteam ta pidi tur scol pa probecha di e dos dianan extra cu no tin scol, pa pone tur cos na ordo pa scol por cuminsa bek dialuna. Ta spera cu dialuna gran parti di docente y alumnonan lo ta for di isolacion of cuarentena.

CrisisTeam y Gobierno di Aruba ta gradici tur docente y esnan cu ta traha den e veld di ensenjansa pa nan dedicacion y esfuerso den temponan dificil aki.

Comments

comments