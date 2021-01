Scol primario na Hulanda por habri bek dependiendo resultado di investigacion riba variante nobo di e virus

Gobierno Hulandes ta premira di kier habri scolnan primario bek y centronan di cuido pa mucha [kreshnan etc] pa 25 di Januari, dependiendo na investigacion riba e variante nobo di Covid19 si resulta cu e riesgo pa e muchanan no ta grandi. E gabinete lo tuma nan decision solamente despues di ricibi conseho for di crisis team.

E variante nobo di e coronavirus cu a bini for di UK a wordo diagnostica 50 biaha caba rond Hulanda. E cifra aki kisas ta mas grandi, pasobra no ta tur hende ta test pa e virus of ta check e mutacion durante testing. E variante nobo aki ta hopi mas contagioso cu esun normal, no ta cla ainda si esaki ta haci hende hopi mas malo tampoco.

Fuente: NU.NL

