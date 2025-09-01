Prome Minister mr. Mike Eman a haci un bishita na Scol Preparatorio Santa Jacinta na Dakota. Un bishita caminda a haya e oportunidad pa presenta locual e scol, cu masha orguyo ta aporta, pa asina sostene e plan di reforestacion di nos isla.

Durante e introduccion, Juffrouw Emma Carrascal a comparti e plan y meta pa cu e proyecto cu e scol tin. Lo planta mata di fruta y berdura den un area prepara specialmente pa e proyecto aki.

Den cuadro di scol saludabel, a inicia e preparacion, cu ayudo di boluntarionan y sosten grandi di Prome Minister, a fiha un meta cu pronto lo bira realidad.

Prome Minister Eman tambe a comparti algun palabra durante e bishita, y a indica riba e importancia di bishita partinan esencial di e bario, cual ta e scolnan, misanan y casnan.

Durante Accion di Bario, Prome Minister a bay dos scol, Scol Preparatorio Santa Jacinta y Pius X School, caminda a haci uzo di e oportunidad pa asina encurasha e muchanan pa mantene nan hardin y na e siguiente scol, e sosten na inicio di nan hardin cu pronto lo ta mes bunita cu esun di Pius X.

E alumnonan a regala Prome Minister Eman un mata carga cu vingerprint di un candidad di mucha. E lo haya un espacio bunita den Cocolishi y cu e mensahe di union di Scol Preparatorio Santa Jacinta y tur su almunonan, na e plan di Reforestacion di pais Aruba.

Un scol caminda e maestro y mayor ta traha hunto na bienestar di e alumno cu amor y cariño den un ambiente familiar, sigur y placentero pa stimula e desaroyo general y descubrimento di su talentonan aportando na formacion di un ser humano humilde cu norma y balor.

Scol Preparatorio Santa Jacinta a cuminsa na 1 januari 1960 nascol di “Onze Lieve Vrouw van Fatima” awor conoci como Fatima College. E scol a conta cu 100 alumno bou guia di Zuster Dorotea v/d Helm como cabesante. Na maart 1960 a cuminsa cu e construccion di e kleuterschool cu a habri oficialmente dia 20 april 1961, bou di nomber Jacinta Kleuterschool.

E scol tabata consisti di 4 klas y tabatin un total di 129 alumno. E cabesante tabata Zuster Walfrida Roovers. Riba 20 di April 2021 a cambia e nomber di scol pa ‘Scol Preparatorio Santa Jacinta’ na honor di Jacinta Marto cu a ser declara santo y ta patrona di e scol. Santa Jacinta ta un scol catolico cu ta resorta bou di Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA).

Ta di admira e dedicaion y alegria cu ta resalta cerca cada docente, como tambe cada almuno cu e proyecto di planta mata, cual ta un estimulo grandi pa continua cu e meta di e 100 mil mata rond Aruba.