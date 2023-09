Diahuebs mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a bishita Scol Preparatorio Cacique Aterima, pa mira con e scol a aplica e premionan cu nan a gana den ciclo 3, cu e proyecto di Edutech. Prome Minister a expresa di ta sumamente contento di wak con enthusiasma e muchanan ta cu e materialnan, no solamente educativo sino innovativo, cu nan a haya pa traha cune.

Scol Preparatorio Cacique Aterima, a gana cu e proyecto di Edutech, varios material y weganan cu ta diseña pa introduci e muchanan di kleuter na STEM (science, technology, engineering y math), E “spotlight” di e proyecto ta “Jack the Mouse”, cu ta un raton, cu tin den cada klas pa di un manera innovativo e muchanan siña e sistema di “coding”, cu ta hopi essencial tambe pa e futuro di nan.

Cu e sistema di coding e muchanan por siña con pa traha nan mesun weganan, y kico tur ta necesario pa e wega funciona optimal. Tambe nan a haya un “kit” caminda nan por traha nan mesun auto of robot. E weganan ta diseña pa siña nan e habilidadnan di siglo 21, manera con pa resolve problema, colaboracion, comunicacion, y ta desaroya nan imaginacion tambe. E materialnan aki, ta siñanan “hands on” en bes di djis siña over di STEM riba ipads. E docentenan tambe ta sumamente contento cu e materialnan ricibi, cu ta facilita e manera di prepara e muchanan pa siglo 21.

Na su turno, cabesante di scol, sra Maritza Carrion tambe a expresa di ta hopi contento cu Scol Preparatorio Cacique Aterima a logra gana e proyecto di Edutech, ya cu e materialnan aki ta yuda amplia e curriculum na scol, y yuda na un manera innovativo pa prepara e muchanan pa un mihor futuro.

“Mi ta gradici e cabesante di scol, y tur docente, pa kere den e proyecto di Edutech, y mi ta felicita nan cu e materialnan nobo cu nan a gana. Mi ta spera cu e materialnan aki sirbi como herment pa fortalece e sistema di enseñansa pa nos muchanan. Tambe, mi kier recorda tur scol, cu Edutech lo continua, y pa nan prepara nan proyecto pa asina nan tambe por gana materialnan innovativo pa nan scol. Masha pabien na tur maestro, mayor y alumno di Scol Preparatorio Cacique Aterima cu nan premio di Edutech” Prome Minister a expresa.