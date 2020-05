Scol por habri bek desde 18 di Mei no por sigui perhudica enseñansa di e muchanan

Prome Minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes a menciona cu diabierna awo lo tin e lista di e nivel 2 di negoshinan cu por keda habri y medidanan cu lo conta pa esakinan. Un di nan ta enseñansa nos scolnan, ya dialuna cu a pasa HAVA y asosacionnan di dokter di cas cu e riesgo pa contagio entre muchanan no ta grandi. Ta mira den cifranan cu e plamamento di e virus ta na un rate hopi abou na Aruba, y gobierno den e momentonan aki no por hustifica mas pa tene scolnan cera manera a haci’e na comienso. A haci esaki na 16 di maart pasobra nos tabata na comienso di e crisis y no sa kico tabata spera nos pero mundialmente tabata para den comienso di e crisis tin tabata tin hopi hecho pero awor aki cu e conocemento cu nos tin y e exito cu tabata tin door di bringa e plamamento di e virus aki awor aki ta hustifica pa nos laga nos alumnonan sigui haya enseñansa di un derecho basico y fundamental di cada mucha. Nos sa cu mas o menos di 60% di muchanan no por a haya enseñansa manera mester ta desde 16 di Maart y varios di nan a keda perhudica y a tuma e decision cu scol ta habri bek den nivel nr.2 18 di Mei 2020 y ta dura pa dos siman.

Prome Minister a menciona nos ta wordo guia pa tres aspecto importante ora di tuma decision importante di enseñansa, e prome aspecto cu a tene na consideracion ta di salud/medico cu naturalmente preferibel ora tin vacuna pa nos bay na normalidad, sinembargo mirando cu no tin tanto contagio na Aruba y e riesgo pa e muchanan no ta grandi aki nan tambe e conseho ta pa pone tur cos den balanse y e aspecto medico ta cu por habri e scolnan. E otro aspecto di parti enseñansa tin varios studiante cu a cay atras cu nan estudio y no por hustifica pa nan keda atras, berdad tin e decision cu muchanan no ta keda sinta pero esei no kiermen cu nan no por wordo perhudica y pasa e aña di nobo, tin alumno cu a pasa pa un otro klas no ta bay haya e mes un materia cu nan mester di haya awor akinan. 40 % di alumnonan si por a haya bon enseñansa durante e periodo ki mas tanto pa alumnonan di scolnan priva, cu tin computer, internet y nan si por a haya basta mas leu. Segun mandatario esaki ta crea un desigualdad, nos no por hustifica mas cu ta wanta e desigualdad aki y gobierno ta percura pa esaki entre muchanan cu tin cu haya e enseñansa e desigualdad keda kita y brinda e oportunidad igual na tur nos muchanan.

Otro aspecto cu a hunga un rol tambe ta parti psicologico, social cu nos sa door di lockdown, toque de queda, shelter in place y e medidanan cu a tuma e problemanan na cas a aumenta drasticamente na nos pais hasta a mira mas intento di suicidio ta parti di e crisis ta berdad pero cosnan cu ta preocupa nos y mester haci algo, y nos no sa ainda cuanto esaki lo afecta e muchanan mes permanente.

Exigencianan:

Prome Minister a menciona prome cu a tuma e decision di habri scol a bin cu exigencianan unda lo proteha esnan vulnerabel, di salud delicado, edad avansa, tanto pa maestro y studiantenan. Lo implementa e parti di higiena basico cu ta principalmente laba man, berdad cu ta menciona usa handsanitizer pero laba man cu habon ta principal, e reglanan di distanciamento social entre alumno y docente, otro exigencia ta cu un alumno y docente cu ta malo por bay scol, pero tin varios caso cu nos conoce cu muchanan ta lanta cu griep y ta hibe scol un rato, pero den e normal nobo esaki no por.

