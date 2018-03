Scol di Ofishi ta un necesidad pa nos muchanan special

Sra. Mariela Geerman, di parti di e organisacion Sea Bunita Sea bo mes hunto cu Amazing Reality a bin cu e idea di caminata pa nos muchanan special y nan ta contento di a ricibi e apoyo di Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes pa e causa aki.

Dialuna e organisacion di Speciabilities a tene e caminata pa Bestuurskantoor, diamars tabata tin un dia di pelicula, diaranson nan lo tene un charla na Cas di Cultura pa e scolnan. Diahuebs na Universidad di Aruba lo tin un encuentro cu publico y lo tin dokternan di Merca presente.

Mayornan cu kier sa mas over di muchanan special tambe ta welcome, si nan kier sa mas di muchanan special. Diabierna lo ta un anochi informativo cu mayornan, na Sonrisa. Diasabra nan tin e dia completo di 9 or di mainta te cu 5 or di atardi na Ritz Carlton. Eynan e dokternan ta bay t’ey, caminda mayornan por trece nan yiu y e dokternan por combersa cu e mayornan cu si nan kier sa mas di nan yiu, ariba speechtherapy of terapia fisico. Diadomingo ta un dia di famia, unda lo cera e siman pisa, unda cu mayornan y muchanan special por pasa un dia hunto den famia.

E aña aki Speciabilities pa prome biaha un siman completo a wordo declara. Fundacion Sea Bunita, Sea bo mes, esaki ta di tres aña cu nan tin show cu muchanan special. Dia 21 april nan lo tin un modeshow, caminda e muchanan special lo modela cu celebridadnan local.

EDUCACION

Sra. Mariela Geerman, sigur cu si, cu mester di un scol. Manera Prome Minister, Sra. Evelyn Wever a bisa caba, cu mester bin cu inclusion. Unabes cu e ley di inclusion bin na vigor, tur e muchanan special lo tin mesun derecho cu tur e otro muchanan. Pero, ta papiando di muchanan, manera Shawndre Geerman, e lo sali for di scol Dunun Man y no tin nada mas pe. E lo tin cu biba ariba onderstand. Lo desea pa por haya un scol di ofishi, unda cu muchanan aki por siña un ofishi. Y ora cu nan cumpli 21 aña nan por drenta e mercado laboral. No bay biba ariba onderstand pa resto di nan bida, pasobra si despues no por mas, ta con lo bay haci.

Esey ta un otro reto grandi, un scol di ofishi pa muchanan di 16 aña bay ariba, segun Sra. Mariela Geerman, di Fundacion Sea Bunita, Sea Bo Mes, formando parti di e organisacion Speciabilities.

