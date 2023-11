Semanalmente tin diferente tayer/les cu mucha, hoben, adulto por sigui. Hunto cu organisacion y docentenan ta prepara un programa varia, pa asina por ofrece algo nobo caba biaha. Tur siman tin lesnan/tayernan di baile (ballet, streetdance, dansa y soca), musica (cuarta, steelpan, saxofoon), meditacion/yoga, pilates y pintamento.

Fin di aña lo tin un actividad pa familiar, conocir y publico completo pa bin disfruta di tur loke e participantenan a siña na Scol di Arte.

Den 2023 tin algun proyecto cu a cuminsa nobo. “Ban Crea” cu a cuminsa na september ultimo. E ta tuma luga tur dialuna y diabierna. Muchanan di 4 pa 12 aña ta crea arte cu diferente material y uzando diferente tecnica. Pa adulto mayor tin e proyecto “Excursion di Arte” cu a cuminsa den october ultimo. E ta un bes pa luna. Un bes pa luna ta bishita un luga, organisacion of un artista local cu tin di haber cu cultura. Di e manera aki e adulto ta amplia su conocemento artistico como tambe conoce hende nobo y kisas yega na un hobby nobo.

Scol di Arte ta colabora tambe cu diferente organisacion, por ehempel Atelier ‘89 cu ta ofrece e proyecto “Arte den Bario” pa mucha y adulto. Artista(nan) local tambe ta haya oportunidad pa tene un exposicion, pa asina exhibi nan arte pa publico di Aruba.

Riba fechanan importante manera dia di Himno y Bandera, dia di Rey y dia di San Juan, Scol di Arte ta organisa actividad of exposicion, pa asina stimula atencion pa yuda mantene Aruba su cultura bibo.

Scol di Arte ta habri di dialuna pa diabierna. Pa informacion ta bonbini na Scol di Arte. Tambe por yama na 584-9168 of por whatssap na 5624670. “Like” y sigui nos riba Facebook “Scol di Arte” como tambe nos Instagram “SDIARTESN” pa keda informa di tur les, proyecto y actividad cu Scol di Arte tin.