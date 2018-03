Scol Basico Washington tambe a participa na Aruba Doet

Diasabra dia 10 di maart 2018, Aruba Doet a forma parti na un bunita projecto na Scol Basico Washington caminda un “Relaxation garden” a wordo traha y tambe a duna e schoolplein un facelift colorido nobo. E relaxation garden ta pa mucha cu ta sinti tristo of algo a pasa y nan kier un momento pa nan sinta relaha sin otro desordo rond di nan.

E projecto di Aruba Doet a wordo organisa door di Comision di mayor di Scol Basico Washington. E Comishon di Mayor kier a gradici tur e boluntarionan cu a juda ehecuta e bunita proyecto aki, nan ta: International order of the Rainbow girls, grupo di Aruba Bank, grupo di studiante di Universidad di Aruba, maestranan di Scol Basico Washington, ex-alumnonan y nan mayornan y tambe mayornan di alumnonan actual.

Tambe Comision di mayor ta gradici tur e mayornan cu a contribui cu donacion y e sponsornan cu a hasie e projecto bira un realidad. E sponsornan ta: Aruba Bank, Atco Concrete Products, AHATA, TEC Aruba, Manrique Capriles, Cheng Supermarket, Conar, Giselle Department Store, Hung Hing Hardware and Equipment, Korrectie Instituut Aruba y JR Autocenter.

