Scol Basico Dornasol ta organisa caminata pa recauda fondo

Scol basico Dornosol ta organisando caminata pa asina recauda e fondonan necesario pa asina nan por yega na cumpra un minivan pa e scol. E scol aki a habri na september 2017. E ta un kluster 4 school, y su cabesante juffrouw Rosie Vasco- Abreu, ta splica un poco mas di e scol aki.

Pa esunnan cu no ta mucho conoci cu e termino kluster 4, cu ta pa muchanan special. E ta special den e aspecto cu nan ta muchanan cu por siña bon, nan inteligencia ta tremendo. Nan ta muchanan cu a pasa diferente scol y no por haya nan mes den un setting di un klas di 28 pa 30 mucha. Kisas e muchanan tin un Spectrum di Autismo, of ADHD. Of nan tin un otro specialidad cu ta haci cu nan tin dificultad pa sinta den un grupo hopi grandi, den un scol basico regular.

Kluster 4 ta un scol regular, pero nan ta trata cu un maximo di 8 mucha den un klas. Nan no ta pasa mas di esey, mirando cu nan ta traha adaptivo (adaptief onderwijs) dirigi ariab e mucha. Nan ta focus hopi ariba lesnan social emocional. SI e mucha por tin un frustracion di klas. E tin cierto cos ta molesti’e, cierto traumanan grandi, ta traha cu e muchanan aki tambe, pa asina bira ciudadananonan fuerte para ariba nan pia.

Ta papia di un scol basico, for di klas 1 te cu 6. Nan ta van plan pa habri un kleuterklas e siguiente aña escolar.

CAMINATA

Scol basico Dornosol nan ta organisa un caminata pa recauda fondo, mirando cu nan ta un scol nobo. Kisas hopi hende ta pensa, cu ta gobierno mester zorg pa esaki. Pero segun juffrouw Rosie, no ta tur ora mester sinta warda ariba gobierno. Mester wak kico cada ken por haci pa nan mes. Bo no por hinca e muchanan aki den un bus grandi di Arubus bay keiro cu muchanan di otro scolnan. Nan tin cierto actitudnan, cierto cosnan cu den nan mes cu mester traha ariba nan. Esey ta stroba p.e. pa e muchanan yega zwemles ora di scol. Nan mester haya les den grupo apart. Nan no por a logra haya un bus chikito. Ora cu nan sali cu e muchanan, pa keiro rond ta hopi placa. No tin un contribucion den grandi di parti di muchanan, ya cu e ta un scol chikito, pero uno cu ta costa hopi. Mirando cu tin e necesidad di saca e muchanan afo, sali cu nan, hincanan den bus, hincanan den veld, haci cierto deportenan. Actualmente nan ta sinta den centro di Bario Dakota, nan no tin un edificio propio, cual tambe nan mester yega na dje. Pero al menos kier cuminsa traha pa recauda mas tanto fondo posibel, pa sikiera yega na un minivan unda cu nan por transporta e muchanan cu mas facilidad.

MUCHANAN SPECTRUM

E scol ainda no ta full yen, esey mester bin ainda. Pero esey lo mester bin ainda. Un mucha no ta drenta asina no mas un kluster 4, e trayectorio ta largo. E mucha tin cu pasa den un trayectorio unda e lo wordo observa, sea den kleuterschool of den un scol basico. E tin cu wordo observa, tin expertonan cu ta haci e trabao y asina dun’e un diagnosis cu e mucha ta inteligente, pero e tin cierto aspectonan, manera un spectrum di autismo, cu e lo ta ideal pa e ta den un scol asina aki.

KLUSTER4

Mayornan cu ripara cu e alumno tin problema den klas, of ariba plenchi di scol, e scol mes ta haci un señalamiento y ta pidi autorisacion pa wordo observa y getest door di NBC. Expertonan ta bay haci nan trabao di observacion y di eynan ta sali un conseho pa e mayor. Si e conseho ta kluster, e ora e mucha por bay un klusterschool. Esey ta un sorto di proteccion tambe. No ta asina no mas ta hinca un mucha den un kluster 4. No tin mucho luga y si mayornan na Aruba, di berdad, wak e forma con ta duna enseñansa den un kluster 4, juffrouw Rosie ta sigur cu nan ta desea pa nan yiu ta na e scol aki. Na e scol aki, muchanan ta haya les adaptivo, dirigi ariba nan mes, cu training regula ariba emocionnan. Ta specialisa ariba diferente tereno.

Pa por comunica cu Scol Dornosol, por tuma contacto cu 280- 3232 cu ta e number di scol. A pega flyer na diferente caminda y lo pega esakinan na supermarketnan. Tur hende por fabor, acudi cercanan na scol, of yama e nr di telefon. Carchi pa caminata ta 5 florin. Y a kies pa esaki ya cu pueblo di Aruba dia pa dia ta mas consciente di nan salud. Caminatanan tur ora ta yen di hende y cu 5 florin, ta contribui cu’n bon causa.

