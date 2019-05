Scol a opta pa no entrega denuncia door cu nan mes a conduci un investigacion interno

E caso di violacion di un alumno di Ibero American High School door di un docente/IT Manager, sigur a lanta hopi stof bou di comunidad.

Durante un conferencia di prensa diahuebs, director di Ibero, Sr. Senteno, a bisa cu nan como Ibero American High School ta lamenta masha hopi mas loke a pasa. Y pa esaki nan kier a pidi nan disculpa pa loke a pasa. Y nan ta spera cu e confiansa cu e comunidad semper tabata tin den e scol, cu esaki por wordo reestableci. Un biaha mas, e scol no ta acepta niun tipo di inmoralidad, discriminacion. Moralidad ta algo cu nan ta stress hopi ariba dje na e scol.

E motibo pakico no a duna denuncia, ta pasobra cu nan a conduci nan propio investigacion. Esaki a wordo conduci door di e directora interino, cual den e caso aki, ta e mesun señora di e director. Segun Sr. Senteno, esaki tabata e motibo pa cual nan no a yama polis. Y despues cu e investigacion a termina, a determina cu en berdad e IT Manager a abusa di e alumno, nan a bay over na dun’e su retiro. Nan no a kere cu tabata necesario pa haci un denuncia na polis, ya cu e IT Manager, ya no ta trahando mas na Ibero.

Tambe Sr. Senteno a bisa cu e mama di e victima a bay polis, pa cual nan no a haya necesario pa nan tambe haci mesun cos. Al parecer, polis tabata envolvi, trahado social tabata envolvi. E siguridad y proteccion di e scol ta nan prioridad. Nan a duna e victima ayudo psicologico gratis, y a pone un psicologo na su disposicion. Casonan di pedofilia ta un bataya cu ta wordo bringa tur dia, tanto den misanan, como na nos scolnan. Tabata palabranan di Sr. Senteno, director di Ibero American High School.

