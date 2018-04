Scol a entrega dos mucha ilegal na autoridadnan

WILLEMSTAD- Dos mucha ilegal di 7 y 8 aña di edad, cu nan mama N.S. tin mas di dos luna cera pa no a entrega nan na autoridadnan. E dos menornan aki a wordo poni den custodia di polis dialuna, despues di cu autoridadnan a bay buscanan na e scol unda nan ta asisti.

E informacion a wordo confirma pa e directora di e scol, cu a agrega cu e no por a haci nada pa evita cu autoridadnan a bay cu e muchanan.

E caso di e dos muchanan aki y di nan mama ta conoci. E mama, di nacionalidad Venezolano, a wordo deteni algo mas di dos luna pasa na su trabao pa no tabata tin su documentonan na ordo pa ta riba e isla. Sin embargo, autoridadnan no por a deport’e, pa motibo di cu e registronan ta indica cu el a drenta e isla den compania di su dos yiunan menor di edad.

Durante su detencion den e asina yama “Barak di Ilegal”, e mama a nenga na tur momento di informa riba e paradero di su dos yiunan. Mientras tanto, e menornan tabata wordo cuida door di un famia cercano y confianza. El a compromete su mes na cuida di e muchanan dor di e ausencia forsa di nan mama.

E caso di e famia aki tabata obheto di gran atencion di parti di diferente sector di e sociedad civil Curasoleño. Algun ciudadano ta opina cu ,”door di su condicion di “ilegal”, no mester dun’e niun tipo di privilegio. Di otro banda, ta existi un grupo di ciudadano y organisacionnan cu ta aboga pa e famia keda ariba e isla, considerando e crisis extremo cu ta reina den e pais Suramericano.

Den dianan anterior, e abogadonan di e mama a denuncia e imposibilidad di bishita nan cliente pa brinda asistencia huridico pa cual nan tin derecho. Esaki ta pasa a pesar di cu e minister di Husticia recientemente a sigura cu no tin niun problema pa e presonan ricibi asistencia legal. Semper y cuando e abogadonan cumpli cu cierto normanan na momento di drenta e Centro di Detencion y Coreccion di Corsou (SDKK). Sin embargo, según e abogadonan, e reglanan aki no ta mucho cla of ta parce di ta cambia cada biaha cu nan purba drenta den e centro penal.

Te cu awo, e posicion di gobierno ta inflexibel. Awo cu e dos muchanan ta den man di autoridadnan, e expulsion lo por tuma luga na cualkier momento.

