Directora di SKOA sra Anuesca Baly durante un entrevista a duna di conoce cu e schoolgeld di e scolnan cu ta cay bou di SKOA pa casi tres aña e ta stabil ne mes un suma. Pa Kleuterschool e suma di schoolgeld ta 250 florin y un basisschool ta 275 florin y pa un scol di mavo ta 350 florin y banda di esaki bo tin pone e 150 florin di Airco.

Riba diferente medianan social di persona por a tuma nota di publicacion cu schoolgeld a subi pero tin cu bisca pa SKOA easki no te caso esaki lo ta regarda e otro scolnan cu tin nan bestuur, y ta comprendibel y gastonan ta subi y mayornan ta haci comentarionan cu maske tin solar panel y mas cos pero e gastonan di scol bo ta haya un cierto suma di gobierno como subsidio y asina e schoolgeld ta cubri e otro gastonan cu gobierno no ta cumpli den e subsidio.

Manera tur hende sa cu SKOA a gana un caso par di aña atras caminda cu SKOA a bira e unico bestuur di scol cu tin derecho di cobra schoolgeld mirando cu hues a bisa e tempo ey cu e ta keda cobra pa subsidia e costonan cu no ta keda cubri door di gobierno.

Ultimo tempo e costo di producto material tambe a conoce aumento pero coriente tambe y como scol bo ta paga e prijs di coriente como comercial y no ta haya un prijs special pa esaki, berdad diferente gastonan tin adicional cu no ta keda cubri y si bo kier pa enseñansa sigui y e docentenan su les cu nan ta duna tog ta bunita y mas e tin su costonan extra.

Pa e siguiente aña escolar 2025-2026 mayornan a cuminsa haci pagonan caba y SKOA su manera di traha ta cu si manera subi schoolgeld mayornan lo keda informa debidamente adelanta di esaki. Nos ta habri nos aña escolar semper foi prome di mei nos ta duna mayornan oportunidad pa areglo di pago y ta haya un link y via di esaki mayor ta pone cuanto por paga y e quota por ta te maximo 4.

E areglo di pago mester keda termina prome cu e mucha drenta scol na Augustus pa bin cu e recibo di pago pa ora cu e drenta, unda esaki ta inclui schoolgeld y tambe tin segurod adicional ora e sali foi tereno di scol e ta cubri cu un seguro. Danki dios nunca nada no a pasa pafo di terenonan di scol pero tin cu cumpli cu esaki como un stichting responsabel pa por duna e mucha un seguro adicional banda di su AZV.