‘Sacred Nature of Aruba: photoscaping shape, texture, form and color’ ta e titulo di e buki di artista visual Anita Hugen y Bastiaan Zwiers. Biblioteca Nacional Aruba su directora, sra. Astrid Britten, a ricibi esaki pa e coleccion nacional.

‘Sacred Nature of Aruba’ ta yen di potret saca dor di Anita, potretnan di e paisahenan unico di Aruba. Potretnan edita y manipula pa duna e ambiente di un refleho. E naturalesa cu ta refleha un desaroyo spiritual. Durante un periodo di silencio tur rond, Anita a cuminsa wak naturalesa diferente y a cuminsa profundisa su mes den historia di nos isla vulcanico. Ta pesey Anita a yama su exploracion den naturalesa uno sagrado.

Actualmente Anita Hugen ta docente di arte visual na International School of Aruba (ISA) pero fin di e aña escolar aki Anita ta bay difruta di su pensioen. E buki ta obtenibel na librerianan local y tambe Home&Nature di AMC Unicon. Por lesa mas di Artista visual Anita Hugen riba su blog AnitArt – Home (weebly.com)

